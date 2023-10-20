В Баку призвали Францию к ответу за сотни лет колониальной политики Гаджиев призвал Францию к ответу за сотни лет колониальной политики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хикмет Гаджиев

Франция должна ответить за колониализм, продолжающийся на протяжении нескольких веков, говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал его помощник Хикмет Гаджиев в рамках международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку, передает корреспондент NEWS.ru. В документе указано, что Париж провел около 200 ядерных испытаний в Полинезии и сотни таких же испытаний в Алжире, из-за последствий которых эти народы страдают по сей день.

Колониализм во всех его проявлениях представляет собой зло, которое нужно искоренить. Франция, где продолжается колониализм, погрязла в бесчисленных кровавых преступлениях. Именно Францией был совершен геноцид коренных народов стран, которые она колонизировала, — сказал Гаджиев.

В послании также говорится о необходимости оценки причиненного ущерба. В Баку считают, что Париж должен выплатить пострадавшим народам компенсации, поскольку несет ответственность за убийство 800 тысяч представителей народов тутси. Кроме того, в документе упоминается о 18 тысячах черепов людей, убитых в ходе захвата территорий, большинство из них алжирцы. В послании также указывается на то, что Франция запрещает языки коренных народов.

Париж также уличили в отсутствии борьбы с исламофобией и попытках вмешиваться во внутренние дела других стран. В Баку считают, что страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

6 июля 2023 года в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения, членом которого является Азербайджан. Участники договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма.