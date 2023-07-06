«Франция должна покаяться»: Россия поддержала призыв Алиева к Макрону В Москве выразили солидарность с Баку в требовании к странам западной Европы извиниться за преступления колониальной эпохи

Фото: president.az

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения

Москва поддержала инициативу Движения неприсоединения о борьбе с неоколониальной политикой. Накануне с таким призывом выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, Франция до сих пор не отказалась от неоколониализма. Он призвал Париж извиниться за времена рабовладения. Речь Алиева выглядит как заявка на лидерство в незападном мире, отметили российские эксперты в разговоре с NEWS.ru.

Что сказала о неоколониализме во Франции Мария Захарова

Вмешательство в дела своих бывших колоний стало частью политики современной Франции, считает представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат обозначила позицию Москвы, комментируя в четверг по просьбе NEWS.ru заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, осудившего проявление неоколониализма во Франции.

«С одной стороны, они относятся ко многим бывшим колониям с позиций собственного протектората над этими территориями. Они не дают возможности для полноценного развития отношений различных стран мира со своими бывшими колониями, относясь к ним с какой-то надуманной заботой, о которой никто не просил. Пытаются всеми силами сохранить свое присутствие», — заявила Захарова.

Многие страны Африки, которые были французскими колониями, чувствовали неискренность в подходе Парижа к ведению с ними дел, отметила представитель МИДа. По ее словам, когда бывшие колонии обращают внимание на другие страны, готовые развивать с ними равноправные, взаимовыгодные отношения, то моментально испытывают на себе давление со стороны Парижа.

Речь Алиева — заявка на лидерство в незападном мире

Солидарность с Алиевым выразили и в верхней палате российского парламента. «Глава Азербайджана Ильхам Алиев бросил вызов влиятельной европейской державе, встав на сторону всех стран Африки и Азии, которые подверглись колониальному порабощению и угнетению со стороны Франции в прошлом, а также, как Алжир, Вьетнам и ряд других, сильно пострадали от колониальных войн и понесли большие человеческие жертвы», — написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Речь Алиева выглядит и как заявка «на более активную роль в незападном мире, особенно в той его части, которая имеет исторические претензии к Франции», полагает сенатор.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Что такое Движение неприсоединения и чем оно занимается

Созданное в 1961 году Движение неприсоединения — второй по величине международный институт после ООН. В нем состоят 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя, среди них и Россия. Организация возникла на принципах нейтралитета — неучастия в военных блоках. В 2019 году председательство в организации принял Азербайджан — до 2022 года. Позднее председательство страны продлили еще на один год.

В среду в Баку открылось двухдневное заседание Координационного бюро движения. Выступая на заседании, президент Ильхам Алиев напомнил, что председательство его страны выпало на период пандемии, — «в то время, когда весь мир был в замешательстве». По его словам, Движение объединило свои усилия против «этого беспрецедентного вызова». В частности, Баку сделал добровольные взносы в бюджет ВОЗ в размере $10 млрд и предоставил вакцины пяти странам. Алиев указал на приоритеты организации — поддержка нуждающихся стран.

Почему Алиев обвинил Францию в расизме

В основе принципов организации лежит в том числе и борьба с «растущей тенденцией к неоколониализму», добавил азербайджанский президент. «Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению», — отметил глава государства.

По мнению Алиева, одна из стран, которая продолжает эту политику — Франция. Он напомнил, что почти 1,5 млн алжирцев были убиты во время геноцида во время французской колонизации. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что «возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал», добавил он.

Алиев призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона по примеру короля Нидерландов Виллема-Александера принести извинения за «колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле». Тем более, по его словам, подобный шаг поможет преодолеть последствия глубокого внутриполитического кризиса, в котором Франция оказалась после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения. «Это проявление расизма и исламофобии во Франции», — сказал Алиев.

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press Эммануэль Макрон

Чем еще Макрон рассердил Баку

Азербайджанский лидер отметил, что «ту же порочную практику» Макрон применяет и на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество.

«Франция даже запрещает корсиканский язык и не воспринимает проблему национальных меньшинств. Но в то же время пытается выставить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Вместо того, чтобы читать нотации другим, французские власти должны бороться с тревожными тенденциями в своей стране», — сказал Алиев.

Между тем, на фоне протестов, вызванных гибелью подростка, Макрон решил провести встречу с армянской общиной в Марселе. В своей речи там французский лидер заявил, что в вопросе Карабаха будет оказывать на Азербайджан «большее давление», чем на Армению. «Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Карабаха. Не сомневайтесь в моей решимости. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня», — пообещал Макрон.

На следующий день МИД Азербайджана вызвал посла Франции и выразил протест из-за подобных высказываний. В Баку напомнили, что Ереван уже признал Карабах частью Азербайджана, а заявления Макрона «не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и побуждают тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм, еще больше расширять свою деструктивную деятельность».

Мария Захарова призналась, что была удивлена, услышав слова французского лидера о том, что он оказывает на Баку больше давления, чем на Ереван и «чуть ли не в одиночку сохраняет» тему Карабаха в повестке дня мирового сообщества.

«После таких заявлений складывается ощущение, что скромность Эммануэля Макрона уступает лишь его мужественности», – сыронизировала Захарова. «Не перестаем удивляться этим характеристикам президента Франции, – тому, с каким пафосом он говорит о своей личной роли, заслугах в Нагорно-Карабахском урегулировании, да и по другим вопросам тоже. Жаль, он ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы. Процесс есть, результата нет», – подчеркнула Захарова.

Франция «заслужила» волну беспорядков?

Ильхам Алиев поставил на место лицемерный Запад, считает российский политолог Марат Баширов. «Острый внутриполитический кризис, в который погрузилась Франция, она заслужила всеми неизжитыми колониальными комплексами. Жестокое убийство алжирского подростка стало спусковым крючком. Беспорядки — следствие неразрешенных вековых противоречий», — написал он в своем Telegram-канале.

Франция, внешне пытаясь выглядеть прилично, остается прежней по сути, поскольку ее политики и силовики по сей день беспардонно вмешиваются в дела африканских государств, полагает политолог.

«Продолжается натурально фашистская практика — в Национальном музее Франции выставлены на всеобщее обозрение черепа лидеров Алжирского сопротивления XIX века. После того, как тот же Алиев пристыдил французов этим, они выдали Алжиру 20 черепов... а еще 17 оставили как экспонаты», — возмущается Баширов.

«Недвусмысленно и в корень. Все локальные конфликты на планете по-прежнему инспирируют западные державы. До сих пор продолжающие делить мир на людей своих и тех, которых не жаль, — отмечает Баширов. — Мириться с этим нельзя. И тут мы вместе — не только Россия и Азербайджан, но и страны Африки, Азии, Латинской Америки».

Фото: president.az Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения

Возглавит ли Баку движение против западноцентричного мира

Так называемая «деколониальная политика», показная «ответственность за колониальную эпоху» — не более чем ловкая имитация, считают российские политологи. Как заявил NEWS.ru эксперт Российского союза по международным делам Алексей Наумов, с помощью таких приемов Запад лишь продвигает собственную повестку на международной арене, тогда как масштабы преступлений эпохи рабовладения ощущаются и сегодня. По мнению Наумова, западноцентричный миропорядок — прямое следствие колониального прошлого.

«У Баку есть все шансы сыграть значительную лидерскую роль в разрешении этой ситуации, повести за собой Движение неприсоединения. Алиев — сильная, заметная и дипломатически важная фигура. Но палки в колеса ему будут вставлять соседи по региону и французские власти», — сказал Наумов.

Тем временем, на Смоленской площади также констатировали, что посредничество Франции в мирном процессе на Южном Кавказе не принесло результатов. В ходе брифинга в МИДе Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, отметила, что в Москве уже не питают иллюзий относительно способности Парижа внести положительный вклад в решение проблем Карабаха.

«Мы высоко оцениваем деятельность Баку в роли председателя Движения неприсоединения. На протяжении всего срока своих полномочий Баку проявляет высокий уровень профессионализма, креативности и работоспособности», — заявила представитель МИДа России.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

В Госдуме призвали западную Европу «платить и каяться»

Солидарность с речью Алиева выразили не только в Совете Федерации, но и в нижней палате российского парламента. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил учредить международный суд для выплаты компенсаций странам, пострадавшим от западного колониализма.

«Не только извиниться, но и заставить Запад выплачивать материальные компенсации, контрибуции, которые в этой связи могут быть назначены судом, который надо тоже учредить. Это пора уже сделать», — отметил Калашников в интервью NEWS.ru. По его словам, призыв Алиева вполне обоснован. Тем более, если Движение неприсоединения во многом состоит из государств, которые испытали это колониальное иго и наследие этого колониализма еще хорошо помнят.

«Ильхам Алиев имеет право это сказать, и я его в этом смысле его поддерживаю. Тем более что если Запад и Франция говорят о принципах демократии, часовыми которых они себя назначили. Если коллективный Запад учит этому другие страны, то будьте добры покаяться в том, что вы с ними сотворили», — подытожил глава думского комитета.

Читайте также:

Москва согласилась с Баку в оценке неоколониальной политики Франции

Массовые беспорядки во Франции: почему Макрон не может остановить протесты

Алиев призвал Армению вывести всех военных из Карабах