Макрон бросил 40 тысяч полицейских на подавление протеста. Будет революция? После убийства 17-летнего подростка во Франции начались массовые беспорядки

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Протестующие устраивают поджоги в Нантере

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе, чтобы вернуться на родину, где уже четвертые сутки продолжаются массовые беспорядки: люди поджигают автомобили, кидают в полицейских фейерверки. Премьер страны Элизабет Борн объявила о вводе на улицы городов бронетехники. Протесты начались после убийства 17-летнего подростка в одном из пригородов Парижа во вторник. Он был застрелен полицейским во время задержания. Объявит ли Макрон чрезвычайную ситуацию, ждет ли Францию повторение «молодежных бунтов» 2005 года, возможна ли революция в республике — в материале NEWS.ru

Почему полицейский убил Наэля М.

Волнения на этой неделе начались после того, как в соцсети попало видео, запечатлевшее момент гибели молодого человека в Нантере. Во вторник днем возле площади Нельсона Манделы двое полицейских на мотоциклах остановили желтый Mercedes, в котором было три человека.

Случайный очевидец снял произошедшее на камеру смартфона. На кадрах видно, как один из стражей порядка направляет на дверь авто пистолет, слышны обрывки фразы: «Ты получишь выстрел в голову». После этого парень за рулем давит на газ, а сотрудник полиции стреляет ему в грудь.

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency Демонстранты держат транспарант с лозунгом «Справедливость для Наэля»

Машина проехала около 10 метров и взрезалась в столб. Водитель — им оказался 17-летний подросток по имени Нахель М. (фамилия не разглашается по этикету следствия) — погиб на месте. Один из пассажиров был задержан, другой сбежал с места происшествия и объявлен в розыск.

Как сообщил телеканал France Info, «подросток был известен полиции в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения и на этот раз также был остановлен за такое нарушение». Судя по всему, он не выполнил требования офицера. Чтобы остановить Наэля, полицейский выстрелил в него.

По данным телеканала, полицейский был тут же задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. При этом прокуратура Нантера возбудила два уголовных дела — как в отношении офицера, так и в отношении подростка в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти».

Известный во Франции юрист Яссин Бузру, ставший адвокатом семьи погибшего, анонсировал две жалобы. Во-первых, он собирается добиваться преследования стрелявшего офицера за умышленное убийство, а его коллеги — за соучастие. Вторая жалоба — на «подлог в публичном письме» — подана против полиции, «которая изначально утверждала, что молодой человек покушался на убийство их сотрудников, пытаясь ударить их, что формально опровергается просмотром видео».

Господину Бузру противостоит адвокат Лоран-Франк Лиенар, который отстаивает интересы стрелявшего офицера. Он утверждает, что его клиент «целился в ногу водителя», однако его толкнули, поэтому пуля попала в сердце подростка. «Очевидно, мой подзащитный не хотел убивать водителя», — заявил юрист в эфире BFM TV.

Что известно о погибшем подростке

Наэль М. вырос в Нантере, западном пригороде Парижа. У парня — алжирские и марокканские корни. Как сообщает BBC, он был единственным ребенком, его воспитывала мать.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Муния, мать Наэля, потеряла единственного ребенка

Муния (так зовут мать подростка. — NEWS.ru) рассказала журналистам, что сын крепко поцеловал ее перед тем, как уйти на работу, и сказал: «Я люблю тебя, мама». «Что мне теперь делать? Я отдала ему все. У меня был только один сын, у меня нет десяти детей. Он был моей жизнью, моим лучшим другом», — передают СМИ слова женщины. Бабушка Наэля также отзывалась о внуке как о «добром, хорошем мальчике».

Наэль работал водителем — развозил еду навынос. «Его образование было охарактеризовано как хаотичное. Молодой человек поступил в колледж, чтобы выучиться на электрика. Однако его успеваемость в колледже была неважной. У него не было судимости, но он был известен полиции», — отмечает BBC.

Последние три года Наэль играл в регби за клуб «Пираты Нантера». Он числился в интеграционной программе для подростков, испытывающих трудности в школе. «Он был молодым человеком, у которого было желание вписаться в общество и в профессию, а не каким-то преступником, который торговал наркотиками», — рассказал его куратор.

С 2021 года Наэля пять раз останавливали в связи с дорожными проверками, за отказы сотрудничать на него возбуждали административные дела. В прошлые выходные его временно поместили под стражу за такой отказ, а в сентябре он должен был предстать перед судом по делам несовершеннолетних.

Что сказали Макрон и глава МВД Франции об убийстве подростка

«Наша полиция и жандармы призваны защищать нас и служить республике. Каждый день я благодарю их за это. Они делают это в рамках этических рамок, которые необходимо уважать. Установить истину и наказать виновных должны органы юстиции. Надеюсь, они смогут быстро завершить свою работу. Нантер и вся страна нуждаются в уважении и спокойствии», — написал в Twitter Макрон.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен лаконично сообщил, что после гибели молодого водителя, «контролируемого двумя патрульными», генеральная инспекция национальной полиции была привлечена к ответственности, «чтобы пролить свет на все обстоятельства этой драмы».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал навести порядок и добиться справедливости

Происшествие вызвало бурные политические дебаты. «Смертная казнь больше не существует во Франции. Ни один полицейский не имеет права убивать, если только это не делается в целях самообороны», — написал лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. По словам оппозиционера, полиция «подрывает авторитет государства и должна быть реформирована с нуля». Политик принес соболезнования родным молодого человека, его активисты посетили задержанных, чтобы проверить условия их содержания.

А вот Эрик Сьотти, лидер правой партии «Республиканцы» (основана Николя Саркози. — NEWS.ru), сразу же встал на сторону полиции в Нантере. «Это будет тяжелая ночь, вы защитники нашей коллективной безопасности. Нет оправдания этому хаосу!» — заявил консерватор.

Когда начались беспорядки во Франции

Беспорядки начались во вторник вечером перед полицейским участком Нантера. Le Figaro сообщала, что разгневанные люди поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили. В здания экстренных служб летели файеры, а работа пожарных была затруднена из-за баррикад, которые возводились между многоэтажными домами.

Протесты проходят и в других коммунах и крупных городах — Дижоне, Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Кольмаре, Тулузе. Молодежь устраивает беспорядки и в Страсбурге, где заседает Европарламент. В городе Мант-ла-Жоли подожгли ратушу. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, но вынуждена была отступить под натиском толпы, «в том числе спасаясь бегством».

По последним данным, по всей Франции зарегистрировано примерно четыре тысячи возгораний, в том числе подожжено около 500 зданий, включая комиссариаты, 565 машин и 21 автобус (всего же в той или иной степени пострадали почти две тысячи автомобилей).

В ночь на пятницу полицейские задержали уже 667 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его данным, главными зачинщиками погромов и поджогов являются молодые люди от 14 до 18 лет. Более 40 тысяч сотрудников правопорядка стараются подавить протесты.

Беспорядки напомнили французам о событиях 2005 года, когда двоих подростков, Зайеда Бенну и Буну Траоре, убило током, когда те убегали от полиции и врезались в электрическую подстанцию в пригороде Парижа Клиши-су-Буа. Французские СМИ не исключают, что Макрону в конце концов придется последовать примеру Жака Ширака и объявить чрезвычайное положение.

Что делал Макрон во время беспорядков во Франции

Макрон собирался выступить с речью на саммите ЕС в Брюсселе, а потом дать пресс-конференцию для журналистов. Однако президент Франции был вынужден улететь обратно. На мероприятии вместо Макрона остался канцлер Германии Олаф Шольц — между лидерами Франции и ФРГ существует историческая договоренность, что в экстренных случаях будут заменять друг друга на международных площадках.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон срочно вернулся в Париж из Брюсселя

Критики Макрона активно обсуждали и другой поступок президента. В среду, когда в республике шли протесты, французский глава и его супруга Брижит развлекались на концерте Элтона Джона, который проходил в Париже.

Поначалу президент Франции отрицал возможность объявления режима ЧП в стране. Однако теперь он проведет заседание кризисного штаба, на котором, по словам премьера Франции Элизабет Борн, правительство «рассмотрит все варианты». Она назвала насилие «невыносимым и непростительным». «Наш приоритет — обеспечить национальное единство путем восстановления порядка», — написала она в Twitter.

Позже Борн объявила, что по предложению главы МВД будет развернута бронетехника жандармерии — около 18 машин.

Что говорят очевидцы о беспорядках во Франции

О том, какая сейчас обстановка в пригородах Парижа, NEWS.ru узнал из первых уст — от французского журналиста и политолога, члена Координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрия Де Кошко.

«Сейчас у нас ввели вечерний комендантский час на передвижение на транспорте. В самом Париже все тихо, бунтуют именно пригороды. Все это действительно похоже на события 2005 года», — рассказал де Кошко NEWS.ru.

Как отметил живущий во Франции журналист, в последние годы страна столкнулась с самыми разными видами протестов — от общенациональных манифестаций «желтых жилетов» в конце 2018 года, во время первого президентского срока Макрона, до протестов против пенсионной реформы и «маршей пустых кастрюль».

«Лишь 20% населения в крупных городах и среди обеспеченных людей поддерживают французские власти. Эти социальные разрывы очень чувствительны, особенно после движения „желтых жилетов“, которое стало по-настоящему народным. Элиты использовали в отношении демонстрантов высокомерное выражение „бедные сволочи“. Кстати, полицейский, который убил 17-летнего мальчика, получил грамоты и ордена именно за подавление „жилетов“», — отметил Дмитрий де Кошко.

По его словам, нынешние беспорядки — другого свойства. Их могли спровоцировать высокий уровень безработицы в пригородах Франции и снижение уровня образования, полагает Де Кошко.

«Другой фактор — провал реформы полиции. Еще до Саркози во Франции попробовали сформировать „полицию близости“ — чтобы правоохранители в городах знали всех жителей, получали от них информацию и могли выступать посредниками в случае конфликтов. Но теперь такой формат упразднили. Полиция действует только облавами. Это вызывает встречное насилие», — объясняет собеседник NEWS.ru.

По словам де Кошко, в его пригороде обстановка спокойная. «В 2005 году у нас беспорядки продолжались всего два — три дня. Наш глава администрации — марокканец, и муниципалитет хитрым образом договорился с имамами и разными криминальными элементами, которые быстро навели порядок. Будем наблюдать, как ситуация станет развиваться дальше», — заключил собеседник NEWS.ru.

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