В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе, чтобы вернуться на родину, где уже четвертые сутки продолжаются массовые беспорядки: люди поджигают автомобили, кидают в полицейских фейерверки. Премьер страны Элизабет Борн объявила о вводе на улицы городов бронетехники. Протесты начались после убийства 17-летнего подростка в одном из пригородов Парижа во вторник. Он был застрелен полицейским во время задержания. Объявит ли Макрон чрезвычайную ситуацию, ждет ли Францию повторение «молодежных бунтов» 2005 года, возможна ли революция в республике — в материале NEWS.ru
Почему полицейский убил Наэля М.
Волнения на этой неделе начались после того, как в соцсети попало видео, запечатлевшее момент гибели молодого человека в Нантере. Во вторник днем возле площади Нельсона Манделы двое полицейских на мотоциклах остановили желтый Mercedes, в котором было три человека.
Случайный очевидец снял произошедшее на камеру смартфона. На кадрах видно, как один из стражей порядка направляет на дверь авто пистолет, слышны обрывки фразы: «Ты получишь выстрел в голову». После этого парень за рулем давит на газ, а сотрудник полиции стреляет ему в грудь.
Машина проехала около 10 метров и взрезалась в столб. Водитель — им оказался 17-летний подросток по имени Нахель М. (фамилия не разглашается по этикету следствия) — погиб на месте. Один из пассажиров был задержан, другой сбежал с места происшествия и объявлен в розыск.
Как сообщил телеканал France Info, «подросток был известен полиции в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения и на этот раз также был остановлен за такое нарушение». Судя по всему, он не выполнил требования офицера. Чтобы остановить Наэля, полицейский выстрелил в него.
По данным телеканала, полицейский был тут же задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. При этом прокуратура Нантера возбудила два уголовных дела — как в отношении офицера, так и в отношении подростка в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти».
Известный во Франции юрист Яссин Бузру, ставший адвокатом семьи погибшего, анонсировал две жалобы. Во-первых, он собирается добиваться преследования стрелявшего офицера за умышленное убийство, а его коллеги — за соучастие. Вторая жалоба — на «подлог в публичном письме» — подана против полиции, «которая изначально утверждала, что молодой человек покушался на убийство их сотрудников, пытаясь ударить их, что формально опровергается просмотром видео».
Господину Бузру противостоит адвокат Лоран-Франк Лиенар, который отстаивает интересы стрелявшего офицера. Он утверждает, что его клиент «целился в ногу водителя», однако его толкнули, поэтому пуля попала в сердце подростка. «Очевидно, мой подзащитный не хотел убивать водителя», — заявил юрист в эфире BFM TV.
Что известно о погибшем подростке
Наэль М. вырос в Нантере, западном пригороде Парижа. У парня — алжирские и марокканские корни. Как сообщает BBC, он был единственным ребенком, его воспитывала мать.
Муния (так зовут мать подростка. — NEWS.ru) рассказала журналистам, что сын крепко поцеловал ее перед тем, как уйти на работу, и сказал: «Я люблю тебя, мама». «Что мне теперь делать? Я отдала ему все. У меня был только один сын, у меня нет десяти детей. Он был моей жизнью, моим лучшим другом», — передают СМИ слова женщины. Бабушка Наэля также отзывалась о внуке как о «добром, хорошем мальчике».
Наэль работал водителем — развозил еду навынос. «Его образование было охарактеризовано как хаотичное. Молодой человек поступил в колледж, чтобы выучиться на электрика. Однако его успеваемость в колледже была неважной. У него не было судимости, но он был известен полиции», — отмечает BBC.
Последние три года Наэль играл в регби за клуб «Пираты Нантера». Он числился в интеграционной программе для подростков, испытывающих трудности в школе. «Он был молодым человеком, у которого было желание вписаться в общество и в профессию, а не каким-то преступником, который торговал наркотиками», — рассказал его куратор.
С 2021 года Наэля пять раз останавливали в связи с дорожными проверками, за отказы сотрудничать на него возбуждали административные дела. В прошлые выходные его временно поместили под стражу за такой отказ, а в сентябре он должен был предстать перед судом по делам несовершеннолетних.
Что сказали Макрон и глава МВД Франции об убийстве подростка
«Наша полиция и жандармы призваны защищать нас и служить республике. Каждый день я благодарю их за это. Они делают это в рамках этических рамок, которые необходимо уважать. Установить истину и наказать виновных должны органы юстиции. Надеюсь, они смогут быстро завершить свою работу. Нантер и вся страна нуждаются в уважении и спокойствии», — написал в Twitter Макрон.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен лаконично сообщил, что после гибели молодого водителя, «контролируемого двумя патрульными», генеральная инспекция национальной полиции была привлечена к ответственности, «чтобы пролить свет на все обстоятельства этой драмы».
Происшествие вызвало бурные политические дебаты. «Смертная казнь больше не существует во Франции. Ни один полицейский не имеет права убивать, если только это не делается в целях самообороны», — написал лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. По словам оппозиционера, полиция «подрывает авторитет государства и должна быть реформирована с нуля». Политик принес соболезнования родным молодого человека, его активисты посетили задержанных, чтобы проверить условия их содержания.
А вот Эрик Сьотти, лидер правой партии «Республиканцы» (основана Николя Саркози. — NEWS.ru), сразу же встал на сторону полиции в Нантере. «Это будет тяжелая ночь, вы защитники нашей коллективной безопасности. Нет оправдания этому хаосу!» — заявил консерватор.
Когда начались беспорядки во Франции
Беспорядки начались во вторник вечером перед полицейским участком Нантера. Le Figaro сообщала, что разгневанные люди поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили. В здания экстренных служб летели файеры, а работа пожарных была затруднена из-за баррикад, которые возводились между многоэтажными домами.
Протесты проходят и в других коммунах и крупных городах — Дижоне, Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Кольмаре, Тулузе. Молодежь устраивает беспорядки и в Страсбурге, где заседает Европарламент. В городе Мант-ла-Жоли подожгли ратушу. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, но вынуждена была отступить под натиском толпы, «в том числе спасаясь бегством».
По последним данным, по всей Франции зарегистрировано примерно четыре тысячи возгораний, в том числе подожжено около 500 зданий, включая комиссариаты, 565 машин и 21 автобус (всего же в той или иной степени пострадали почти две тысячи автомобилей).
В ночь на пятницу полицейские задержали уже 667 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его данным, главными зачинщиками погромов и поджогов являются молодые люди от 14 до 18 лет. Более 40 тысяч сотрудников правопорядка стараются подавить протесты.
Беспорядки напомнили французам о событиях 2005 года, когда двоих подростков, Зайеда Бенну и Буну Траоре, убило током, когда те убегали от полиции и врезались в электрическую подстанцию в пригороде Парижа Клиши-су-Буа. Французские СМИ не исключают, что Макрону в конце концов придется последовать примеру Жака Ширака и объявить чрезвычайное положение.
Что делал Макрон во время беспорядков во Франции
Макрон собирался выступить с речью на саммите ЕС в Брюсселе, а потом дать пресс-конференцию для журналистов. Однако президент Франции был вынужден улететь обратно. На мероприятии вместо Макрона остался канцлер Германии Олаф Шольц — между лидерами Франции и ФРГ существует историческая договоренность, что в экстренных случаях будут заменять друг друга на международных площадках.
Критики Макрона активно обсуждали и другой поступок президента. В среду, когда в республике шли протесты, французский глава и его супруга Брижит развлекались на концерте Элтона Джона, который проходил в Париже.
Поначалу президент Франции отрицал возможность объявления режима ЧП в стране. Однако теперь он проведет заседание кризисного штаба, на котором, по словам премьера Франции Элизабет Борн, правительство «рассмотрит все варианты». Она назвала насилие «невыносимым и непростительным». «Наш приоритет — обеспечить национальное единство путем восстановления порядка», — написала она в Twitter.
Позже Борн объявила, что по предложению главы МВД будет развернута бронетехника жандармерии — около 18 машин.
Что говорят очевидцы о беспорядках во Франции
О том, какая сейчас обстановка в пригородах Парижа, NEWS.ru узнал из первых уст — от французского журналиста и политолога, члена Координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрия Де Кошко.
«Сейчас у нас ввели вечерний комендантский час на передвижение на транспорте. В самом Париже все тихо, бунтуют именно пригороды. Все это действительно похоже на события 2005 года», — рассказал де Кошко NEWS.ru.
Как отметил живущий во Франции журналист, в последние годы страна столкнулась с самыми разными видами протестов — от общенациональных манифестаций «желтых жилетов» в конце 2018 года, во время первого президентского срока Макрона, до протестов против пенсионной реформы и «маршей пустых кастрюль».
«Лишь 20% населения в крупных городах и среди обеспеченных людей поддерживают французские власти. Эти социальные разрывы очень чувствительны, особенно после движения „желтых жилетов“, которое стало по-настоящему народным. Элиты использовали в отношении демонстрантов высокомерное выражение „бедные сволочи“. Кстати, полицейский, который убил 17-летнего мальчика, получил грамоты и ордена именно за подавление „жилетов“», — отметил Дмитрий де Кошко.
По его словам, нынешние беспорядки — другого свойства. Их могли спровоцировать высокий уровень безработицы в пригородах Франции и снижение уровня образования, полагает Де Кошко.
«Другой фактор — провал реформы полиции. Еще до Саркози во Франции попробовали сформировать „полицию близости“ — чтобы правоохранители в городах знали всех жителей, получали от них информацию и могли выступать посредниками в случае конфликтов. Но теперь такой формат упразднили. Полиция действует только облавами. Это вызывает встречное насилие», — объясняет собеседник NEWS.ru.
По словам де Кошко, в его пригороде обстановка спокойная. «В 2005 году у нас беспорядки продолжались всего два — три дня. Наш глава администрации — марокканец, и муниципалитет хитрым образом договорился с имамами и разными криминальными элементами, которые быстро навели порядок. Будем наблюдать, как ситуация станет развиваться дальше», — заключил собеседник NEWS.ru.
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