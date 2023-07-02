Полиция воюет с протестующими: почему Макрон не остановил кровопролитие Стражи порядка Франции ведут боевые действия с «дикими ордами паразитов» и призывают президента навести порядок

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Францию продолжает сотрясать волна протестов после гибели 17-летнего юноши, застреленного полицейским при задержании. За сутки стражи порядка арестовали более 700 протестующих. Беспорядки перекинулись в соседние страны. В Швейцарии и Бельгии были задержаны несколько человек, среди них есть подростки до 15 лет. Как проходят акции протеста во Франции, почему президент страны Эммануэль Макрон не может с ними справиться и что о случившемся говорят в России — в материале NEWS.ru.

С чего начались протесты

Акции протеста начались после того, как полицейский застрелил в Нантере 27 июня во время задержания юношу по имени Наэль М. В соцсети попало видео, запечатлевшее момент гибели молодого человека. На кадрах видно, как один из стражей порядка направляет на дверь автомобиля пистолет, слышны обрывки фразы: «Ты получишь выстрел в голову». После этого находящийся за рулем Наэль М. давит на газ, а сотрудник полиции стреляет ему в грудь.

Молодой человек погиб на месте. Как сообщил телеканал France Info, он «был известен полиции в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения, и на этот раз также был остановлен за такое нарушение». Судя по всему, юноша не выполнил требования офицера. Чтобы остановить Наэля М., полицейский выстрелил в него. Один из пассажиров был задержан, другой сбежал с места происшествия, его объявили в розыск.

Когда вспыхнули беспорядки

Беспорядки начались вечером 27 июня перед полицейским участком Нантера. Газета Le Figaro сообщила, что разгневанные люди поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили. В здания экстренных служб летели фаеры, а работа пожарных была затруднена из-за баррикад, которые возводились между многоэтажными домами. Протесты проходят и в других коммунах и крупных городах — Дижоне, Лилле, Лионе, Марселе, Бордо, Кольмаре, а также в Тулузе.

Беспорядки напомнили французам о событиях 2005 года. Тогда двоих подростков, Зайеда Бенну и Буну Траоре убило током, когда те убегали от полиции и залезли в трансформаторную будку в пригороде Парижа Клиши-су-Буа. В молодежной среде Франции тогда посчитали, что стражи порядка виновны в гибели несовершеннолетних, после чего в стране вспыхнули акции протеста.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение на семью мэра

Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил в Twitter, что в ночь на 2 июля протестующие напали на его дом. Он добавил, что пострадали его жена и ребенок. Сам глава города во время нападения находился в мэрии.

«Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали мои жена и двое маленьких детей», — написал Жанбрюн.

Война с «дикими ордами паразитов»

Французская полиция объявила, что находится в состоянии войны с «дикими ордами паразитов». Два полицейских профсоюза Alliance Police Nationale и Unsa Police призвали в письме Макрона принять меры для восстановления порядка в стране.

«Сегодня полиция участвует в боевых действиях, потому что мы находимся на войне. Завтра мы вступим в сопротивление, и правительство должно быть осведомлено об этом», — говорится в отчете профсоюзов.

В организациях считают, что нужно восстановить порядок силой. Представители полицейских профсоюзов отметили, что «сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств». Также полицейские профсоюзы потребовали от Макрона срочного принятия закона против погромщиков.

Франция на пороге гражданской войны

Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил в эфире телеканала Europe-1, что страна стоит на пороге гражданской, этнической и расовой войны. Он видит причину происходящего в миграционной политике властей Франции.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — считает Земмур.

Кроме того, по его мнению, на полицейских оказывается чрезмерное давление. Им приказано не вступать в бой, так как это может привести к жертвам, что повлечет за собой еще более неконтролируемые беспорядки, пояснил политик.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько протестующих арестовано

В ночь на 2 июля полиция Франции задержала 719 участников протестных акций. По данным ведомства, в ходе столкновения с манифестантами 45 стражей порядка получили ранения. Всего в стране были мобилизованы 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Также в полиции рассказали, что за ночь протестующие подожгли 577 машин и 74 здания. По данным МВД Франции, в ночь на 1 июля в ходе протестов полиция задержала 994 человека.

В какие страны перекинулись беспорядки

В Бельгии произошли беспорядки в ночь на 30 июня, сообщает Brussels Times. Полиция задержала 64 человека, включая 47 несовершеннолетних.

Массовые беспорядки во Франции также перекинулись на соседнюю Швейцарию. Как сообщает издание 20Minutes, в ночь на 2 июля в Лозанне свыше 100 протестующих громили магазины и нападали на полицейских, бросая в них камни и «коктейли Молотова». Полиция задержала семь человек, шестеро из которых — подростки младше 15 лет.

Реакция на беспорядки в Совфеде

Сенатор Алексей Пушков считает, что массовые беспорядки во Франции были абсолютно предсказуемы. По его мнению, этих событий можно было избежать, если бы власти страны пересмотрели миграционную политику.

«Бунт просто должен был вспыхнуть — и это было лишь вопросом времени и места. Но политика не менялась. С каждым годом Франция пускала к себе все больше мигрантов, умножая число тех, кто <...> начнет эту самую Францию разрушать», — отметил Пушков.

Сенатор указал, что те, кто видел растущую угрозу, пытались докричаться до французских властей и СМИ, но не были услышаны. Власти продолжали демонстрировать «политическое самодовольство» и «социальную слепоту», а суды отпускали темнокожих преступников как «жертв расизма и социальной несправедливости». Пушков усомнился в том, что другие члены Евросоюза извлекут урок из событий во Франции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сенатор Алексей Пушков

Реакция МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что мнимая толерантность во Франции рушится на глазах. Она добавила, что французский МИД должен зачитать себе все претензии, предъявленные ранее России, Китаю и Ирану.

«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!» — написала Захарова.

Почему Макрон не может остановить протесты

Политолог Александр Асафов заявил NEWS.ru, что остановить акции протеста силовым путем сложно. Более того, французским властям просто не с кем договариваться. По его мнению, не стоит делать выводы о крахе власти Макрона и начале гражданской войны в стране. Он отметил, что для поколений выходцев из Магриба протесты стали привычной формой взаимодействия с властями Франции. При этом беспорядки, вспыхнувшие в 2005 году, были гораздо разрушительнее, чем нынешние, подчеркнул Асафов.

«Ситуация сложная, но она уже случалась. Это данность. Какое-то время это будет продолжаться. Остановить протесты силовым путем сложно. Тут проблема в том, что договариваться не с кем, но через какое-то время это прекратится и отставка Макрону не грозит», — сказал Асафов.

Читайте также:

Политолог объяснил, почему Макрон не может остановить протесты во Франции

Во Франции призвали отключить социальные сети

Макрон отложил поездку в Германию из-за протестов во Франции