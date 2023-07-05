Алиев призвал армянские ВС полностью покинуть Карабах

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении вывести своих военнослужащих из Карабахского региона страны. В ходе министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, он подчеркнул, что армянские военные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы, передает «Интерфакс Азербайджан».

Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также обвинил Ереван в препятствованию открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Армении, вытекающим из акта о капитуляции, подписанного осенью 2020 года.

По его словам, 30 лет назад Армения оккупировала почти 20% признанных международным сообществом территорий Азербайджана и провела этническую чистку как в Армении, так и на оккупированных территориях Азербайджана.

Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях, — сказал президент Азербайджана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Глава Госдепартамента по итогам встреч с коллегами из двух стран сообщил, что Баку и Ереван подошли ближе к подписанию мирного договора, но до окончательного соглашения еще предстоит намело работы.