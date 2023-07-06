«Не питаем иллюзий»: МИД о роли Франции в отношениях Баку и Еревана Захарова: Париж дискредитировал роль Франции в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результатов посредничества Франции в решении армяно-азербайджанского конфликта нет, ответила на вопрос NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, у Москвы нет иллюзий относительно способности президента Франции Эммануэля Макрона внести вклад в урегулирование карабахского вопроса.

О том, с каким пафосом он [Макрон] говорит о своей личной роли, о заслугах в Нагорно-Карабахском урегулировании и других вопросах... Жаль, он ничего не сказал о практических результатах. Процесс есть, результатов нет. <...> У нас давно нет иллюзий о способности Франции внести положительный вклад в решение сложных проблем Карабаха, — сказала Захарова.

По ее мнению, Париж также сыграл роль в развале Минской группы ОБСЕ и отправке «сомнительной миссии евронаблюдателей» в Армению. Представитель МИД назвала подобные шаги Франции демонстративными, нацеленными на вытеснение России из региона, а не на помощь конфликтующим сторонам.

Захарова добавила, что Россия отправит в регион конфликта спецпредставителя по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца. Позже Баку заявил, что Макрон своим заявлением по итогам пятисторонней встречи исказил ее итоги и позицию сторон.