Баку обвинил Макрона в искажении итогов переговоров по мирному договору МИД Азербайджана: заявления Макрона не способствуют мирному процессу между Баку и Ереваном

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением по итогам пятисторонней встречи в Кишиневе исказил ее итоги и позицию сторон, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, слова французского лидера не способствуют мирному процессу между Баку и Ереваном.

Заявление о встрече, сделанное президентом Франции в одностороннем порядке, не отражает и искажает позиции сторон. К сожалению, это не первый случай проявления такого поведения со стороны Франции, и это нисколько не способствует мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, миру и стабильности в регионе, — сказал Гаджизаде.

Ранее Макрон заявил о намерении содействовать налаживанию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. В сообщении французского лидера говорилось о том, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все свои обязательства, в частности, по скорейшему освобождению военнопленных. Они также подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Карабахе.

Макрон отметил, что важно отказаться от враждебной риторики и продолжать усилия по восстановлению мира на благо всего населения региона.

Пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца проходила 1 июня в Кишиневе. Стороны обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Также в ходе переговоров поднимался вопрос заключения соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Мишель назвал переговоры весьма продуктивными на пути к мирному соглашению и сообщил, что следующая встреча лидеров Армении и Азербайджана намечена состоится 21 июля в Брюсселе.