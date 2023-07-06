В Госдуме призвали Запад «платить и каяться» Депутат Калашников предложил создать суд для компенсаций странам, пострадавшим от западного колониализма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учредить международный суд для выплаты компенсаций странам, пострадавшим от западного колониализма, предложил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом парламентарий заявил NEWS.ru, комментируя призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за «колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле».

Не только извиниться, но и заставить Запад выплачивать материальные компенсации, контрибуции, которые в этой связи могут быть назначены каким-то судом, который надо тоже учредить. Это пора уже сделать. Причём очень интересно, что страны Запада этим активно пользуются, когда происходит небольшое нарушение, как они считают, то сразу бегут в свой суд Гааги. Или те же поляки, которые немцам пытаются сейчас предъявить за Вторую мировую войну, — напомнил Калашников.

По его словам, призыв Ильхама Алиева, который он сделал от имени «Движения неприсоединения», вполне обоснован. Тем более что «Движение неприсоединения» во многом состоит из государств, которые испытали это колониальное иго и наследие этого колониализма они ещё хорошо помнят.

Ильхам Алиев имеет право это сказать, и я его в этом смысле его поддерживаю. Тем более, что, если Запад и Франция говорит о принципах демократии, часовыми которых они себя назначили. Коллективный Запад учит этому нынешние страны, то, будьте добры, покаяться в том, что вы с ними сотворили, — отметил глава думского комитета по делам СНГ.

Ранее Алиев призвал Макрона по примеру короля Нидерландов Виллема-Александера принести извинения за «колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле». Президент Азербайджана заявил, что лучше сделать это поздно, чем никогда. Тем более если подобный шаг поможет преодолеть последствия глубокого внутриполитического кризиса, в которой Франция оказалась после убийства 17-летнего алжирского подростка.

Ранее Макрон заявил на встрече с армянской диаспорой, что по вопросу Нагорного Карабаха он оказывает на Алиева более сильное давление, чем даже премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Макрона, он — единственный западный политик, у кого есть «четкая позиция и послание» по вопросу Карабаха.