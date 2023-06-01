Макрон решил помочь наладить мирные отношения Еревана и Баку Макрон заявил о намерении содействовать мирным отношениям между Арменией и Азербайджаном

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении содействовать налаживанию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. О своих планах он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. По словам французского лидера, урегулирование должно предусматривать соблюдение интересов каждой из сторон. Слова Макрона приводит ТАСС.

Вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы сегодня встретились с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы продолжить процесс урегулирования между двумя сторонами и содействовать мирным отношениям между Арменией и Азербайджаном, — сказал француз.

Он также добавил, что в рамках урегулирования необходимо достичь соблюдения безопасности населения и уважения прав национальных меньшинств. По словам Макрона, он и его коллеги считают это «крайне важным вопросом».

На пятисторонней встрече, прошедшей в Кишиневе, лидеры Армении Азербайджана, Германии, Франции и глава Евросовета обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацию границы между двумя странами. Также в ходе мероприятия поднимался вопрос соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что в ближайшее время пройдет встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Стороны обсудят паспортный, таможенный и другие виды контроля, а также восстановление ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.