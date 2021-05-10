Алиев напомнил о черепах алжирцев во французском музее

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил официальному Парижу о черепах лидеров Алжирского движения национального сопротивления, которые хранятся в одном из французских музеев. Азербайджанский лидер сделал это в ответ на критику Парка военных трофеев в Баку, где демонстрируется вооружение из Карабаха. Об этом он заявил в интервью Государственному телевидению страны (АzTV).

Парк военных трофеев был открыт в Хатаинском районе Баку в середине апреля 2021 года. На территории парка создан информационный центр, располагается сувенирный магазин. В парке сооружены искусственные окопы и установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также изображён армянский военнослужащий.

Открытие парка раскритиковал ряд западных политиков, в том числе депутат французского национального собрания Александр Луи.

Режим, который превращает смерть людей в победу, никогда не станет демократией, — цитирует слова Луи РИА Новости.

В ответ на это Ильхам Алиев заявил, что грязная кампания против Азербайджана должна быть прекращена.

Французский музей демонстрирует черепа убитых лидеров Алжирского движения национального сопротивления. Идите и посмотрите в зеркало, сколько раз я должен это повторять? <...> Пусть они занимаются своим делом. Они сами борются с проблемами. Есть тысячи своих проблем, — сказал Алиев в интервью Государственному телевидению страны (АЗТВ).

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.