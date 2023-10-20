В Баку уличили Францию в исламофобии и расизме Гаджиев заявил, что во Франции наблюдается широкий размах расизма и исламофобии

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Ильхам Алиев

Во Франции наблюдается широкий размах расизма и исламофобии, говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал его помощник Хикмет Гаджиев в рамках международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку, передает корреспондент NEWS.ru. В документе указано, что это происходит параллельно с неоколониалистскими тенденциями.

Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран, — прочитал Гаджиев.

В документе также говорится, что недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо вновь продемонстрировал, что французская политика «беспощадного неоколониализма» в Африке обречена на провал. В послании отмечается, что Парижу должно быть стыдно за колониальную историю, «богатую кровавыми преступлениями», однако вместо извинений в нем говорят о «вымышленных этнических чистках в других странах». В Баку считают, что Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В послании лидера Азербайджана Ильхама Алиева говорилось и о том, что Франция должна ответить за колониализм, продолжающийся на протяжении нескольких веков. Как отмечается в документе, Париж провел около 200 ядерных испытаний в Полинезии и сотни таких же испытаний в Алжире, из-за последствий которых население этих территорий страдает по сей день.