В Баку обвинили Ереван в «минном терроризме» Гаджиев: 340 азербайджанцев стали жертвами «минного терроризма» Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние три года 340 азербайджанцев стали жертвами «минного терроризма» Армении, говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал его помощник Хикмет Гаджиев в рамках международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в Баку, передает корреспондент NEWS.ru. В документе указано, что на снарядах подорвались в том числе гражданские лица.

В результате мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года около 340 азербайджанцев стали жертвами. Среди них есть и гражданские лица, — зачитал Гаджиев.

В послании также говорилось, что Франция является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. В документе указано, что только на территории Алжира было заложено более 5 млн мин, в результате чего страна, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире по количеству пострадавших от взрывов мин.

Кроме того, в послании лидера страны Ильхама Алиева отмечается: Франция должна ответить за колониализм, продолжающийся на протяжении нескольких веков. Как подчеркивается в документе, Париж провел около 200 ядерных испытаний в Полинезии и сотни таких же испытаний в Алжире, из-за последствий которых население этих территорий страдает по сей день.