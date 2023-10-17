Стало известно, какое оружие Франция продаст Армении Глава Минобороны Франции заявил о планах продать Армении оборонительное оружие

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Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, это решение является частью стратегии Парижа по поддержке безопасности Еревана и укреплению его обороноспособности, передает «Интерфакс».

Глава государства (Эммануэль Макрон. — NEWS.ru) четко определил, что наша повестка — продажа оборонительного оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом. Я не скажу более этого, но некоторые виды вооружения могут в первую очередь служить для защиты жизней и обеспечения безопасности Армении, — сказал Лекорню.

3 октября глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж одобрил предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре. Глава дипломатического ведомства также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.

Ранее в Telegram-канале «Баграмян-26» появилась информация о том, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались. По данным канала, российская сторона отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.