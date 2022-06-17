Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финляндия установила запрет физическим лицам на ввоз нефтепродуктов из России в различных емкостях, в том числе в канистрах, сообщила РИА Новости представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне. Она отметила, что приобретение бензина является покупкой, а значит, нарушает введенные рестрикции.

В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля, — заявила Ляхдеринне.

До пандемии коронавируса в Финляндии был развит «бензиновый» туризм, поскольку стоимость топлива была очень высокой. Согласно данным Еврокомиссии, в Хельсинки в мае средняя цена бензина (Е95) составила €2,37 за литр, дизтоплива — €2,24 за литр.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Он предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев.