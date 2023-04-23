«Эти молодухи ставят нам рога»: как украинки уводят мужей у европеек Британские СМИ поведали о коварстве беженок с Украины. Самые громкие истории — в подборке NEWS.ru

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Британская The Daily Mail рассказала о жалобах британских женщин, приютивших у себя украинских беженцев (главным образом — беженок). Как уверяет издание, многие украинки злоупотребляют гостеприимством и уводят у британок законных супругов. Так ли коварны украинки — в материале NEWS.ru.

В чем британки обвиняют украинок

Волну в прессе подняла 53-летняя британка Эмма Нисигаки. Она сообщила о «многочисленных злоупотреблениях» со стороны украинок, которые в рамках госпрограммы «Дома для Украины» (Homes for Ukraine) получают в Соединенном Королевстве временное жилье и пособие. Крышу над головой им дают британцы, готовые добровольно приютить у себя нуждающихся.

Госпожа Нисигаки создала в соцсетях группу взаимопомощи, в которой британские участники программы делятся негативным опытом. В ней состоят несколько сотен человек. Среди них, по словам модератора, есть «несколько десятков женщин, у которых украинки увели мужей».

«Я лично знаю 17 жен, которым наставили рога. Эти молодухи запудрили головы их мужьям и разрушили целые семьи», — уверяет Эмма. Одна из пострадавших, мать двоих детей, поделилась в группе историей развода с неверным супругом. Ей пришлось выставить его за дверь, когда обнаружилось, что тот «продолжает бегать в паб на секретные свидания с украинкой». Но подробности рассказывать не стала.

При этом о других любовных историях с участием украинок СМИ рассказывали и раньше.

Фото: Соцсети Эмма Нисигаки (справа) принимала у себя украинку Юлию

Роковая Софья: увела из дома, угрожала ножом

Роман 30-летнего охранника Тони Гарнетта и 22-летней львовчанки Софьи Каркадым обсуждала вся Британия, его называли «Санта-Барбарой по-английски». Как писала желтая пресса, Тони прекрасно жил с 28-летней женой Лорной и двумя дочками трех и шести лет, пока в их дом в Брэдфорде не подселили украинку.

Дальше, утверждали таблоиды, случилось невероятное: якобы за 10 дней украинка разрушила 10-летний брак Гарнеттов. Тони ушел из семьи и стал жить с юной возлюбленной. «Я читала про ужасную ситуацию на Украине и решила, что было бы правильно помочь тем, кто нуждается. И вот как Софья отплатила мне», — жаловалась журналистам покинутая Лорна.

Но на этом история не закончилась. Через несколько месяцев Тони сообщил репортерам, что выгнал подругу... за пьянство. По его словам, девушка даже «повредила ножом стену», ее забирали в отделение полиции. Софья вернулась в украинскую деревню, однако пара продолжала общаться по телефону. В конце концов, британец не выдержал, приехал за Софьей и увез ее обратно на Альбион.

Фото: Соцсети Историю Тони Гарнетта и Софьи Каркадым обсуждала вся Британия

Просто Мария: окрутила миллионера

Украинский портал Strana.ua со ссылкой на британские СМИ рассказывал о нашумевшей истории 39-летней харьковчанки Марии Полончук. Она переехала в Англию с тремя детьми, поселилась в особняке 52-летнего миллионера Хокона Оверли в графстве Суррей и через несколько недель увела его из семьи. Ради Марии Хокон бросил 46-летнюю супругу и своих троих детей, впрочем, оставив им поместье.

Мужчина уверял, что поначалу «ни о чем таком не помышлял, но потом по-настоящему влюбился», когда они с Марией начали вместе ходить в спортзал.

СМИ оценивали состояние бизнесмена в $5,7 млн. Он разбогател на компании микрокредитов под большие проценты, которая впоследствии обанкротилась. Но потом Оверли начал новый успешный бизнес. К слову, он был среди тех, кто лоббировал в британском правительстве программу помощи украинским беженцам, отмечала The Sun.

Она звалась Татьяна: выгнала на улицу жену поляка

Подобная история приключилась и в Польше. Издание Fakt сообщало о любовном треугольнике в городе Ольштын, куда переехала 31-летняя Татьяна из Херсона. Ее приютила польская семья — 42-летний Петр и 29-летняя Анна. Украинка не только отбила Петра, но и выжила женщину из дома. Пострадавшая решила пожаловаться на разлучницу местным СМИ.

«Муж все чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, не крашусь, ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», — рассказывала Анна о разладе в их семье с появлением Татьяны.

«Анна даже в самых страшных снах не могла представить, что конфликт у соседей станет катализатором ее личной трагедии. Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении», — отмечало издание. До этого женщина оплатила ремонт в квартире супруга, погасила его долги.

«Насколько я знаю, Татьяна устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет Петра своим мужем, хотя мы с ним еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что финансово вложила в этот брак», — говорила полька. Она признавалась, что даже была близка к самоубийству.

Фото: Соцсети Петр и Анна казались счастливой парой, пока к ним в квартиру не подселилась беженка из Херсона

В чем еще обвиняют украинских беженок

Присвоение чужих мужей — не единственное прегрешение, в котором британки обвиняют украинок, пишет The Daily Mail. Госпожа Нисигаки утверждает, что многие ее соотечественники столкнулись с «фактами мошенничества, воровства и злоупотреблений со стороны беженцев». Зачастую они занижали декларируемый доход, чтобы получить более высокие выплаты от британского правительства. Если беженец владеет на родине имуществом стоимостью до шести тысяч фунтов, то может претендовать на полное пособие, если до 16 тысяч — только на половину.

«Беженцы часто заявляли, что не в состоянии вносить свой вклад в оплату коммунальных услуг, но при этом ходили на шопинг в Harrods (лондонский универмаг, считается одним из самых крупных и модных в мире. — NEWS.ru), тратились на инъекции ботокса и покупали айфоны», — жалуются в соцсетях хозяева квартир, принимавшие у себя украинцев. Теперь инициативная группа требует от правительства Британии «более тщательно проверять личные данные и бэкграунд переселенцев».

Как беженки с Украины становятся жертвами домогательств

Управление ООН по делам беженцев в свою очередь призвало более тщательно проверять личности «спонсоров жилья» в рамках программы «Дома для Украины». По данным правозащитников, масса женщин столкнулась на новом месте с сексуальными домогательствами.

«Управление ООН призывает британских чиновников не допускать подселения одиноких женщин к холостым мужчинам, чтобы предотвратить сексуальную эксплуатацию. Рекомендуется селить украинских беженок в семьи или к парам», — пишет The Guardian. Ведущие благотворительные организации Британии назвали госпрограмму помощи украинкам «тиндером для секс-торговцев».

Так, британская журналистка провела расследование для The Times. Под видом 22-летней украинской беженки она зарегистрировалась в группе по поиску жилья, где на нее обрушился «шквал непристойных предложений и намеков». Мужчины предлагали ей «разделить с ними спальню» и «взаимно помочь друг другу».

На другую беженку вышел некий британский «волонтер» с предложением предоставить ей бронированный автомобиль для вывоза родственников с Украины. Но бдительная украинка «пробила» указанную им фирму и обнаружила, что ее не существует. «Скорее всего, за ней стояли торговцы людьми. Девушка рисковала попасть в настоящее сексуальное рабство и легко отделалась», — заключает The Guardian.