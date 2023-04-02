Европа взяла под защиту более 5 млн украинских беженцев ООН: число украинских беженцев со статусом временной защиты в Европе превысило 5 млн

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пункт выдачи бесплатных горячих напитков для украинских беженцев в Риге

Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе превысило 5 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на своем сайте. Всего в Европе находятся более 8 млн беженцев. К 28 марта из Украины выехали 19,7 млн раз, а пересекали границу в обратную сторону — 11,2 млн раз.

За почти два месяца с 31 января рост числа беженцев, получивших временную защиту, составил 185 тысяч, а всего с конца мая 2022 года их стало больше примерно на 2 млн.

Издание Adevarul ранее рассказало, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев с Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.

До этого сообщалось, что сотни украинских беженцев, живущих в Швейцарии, вынуждены продавать личные автомобили, чтобы иметь возможность и далее получать социальные пособия от государства. Согласно местным законам, машины получателей пособий подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, установленный в каждом конкретном кантоне.