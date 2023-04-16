Британцы пожаловались на ворующих беженцев с Украины Daily Mail: британцы пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества и воровства

Граждане Великобритании стали массово жаловаться на случаи мошенничества и воровства со стороны украинских беженцев и потребовали ужесточить проверку их данных, пишет Daily Mail. По информации издания, многие беженцы скрывают свое настоящее финансовое положение, чтобы бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь. По словам британцев, многие украинцы покупают на выдаваемое пособие дорогие смартфоны и предметы роскоши вместо продуктов питания и товаров первой необходимости.

Принимающие их в свои дома британцы заявили, что им приходится оплачивать проживание беженцев из своего кармана, так как их «гости» тратят выданные им правительством деньги на инъекции ботокса или покупку таких предметов роскоши, как смартфоны Apple или дорогие солнцезащитные очки, — сказано в публикации.

Журналисты при этом отметили, что британские чиновники отрицают масштабы проблемы и говорят об единичных случаях неправомерного получения финансовой помощи.

Ранее украинские беженцы, которых поселили на армейской базе в Нидерландах, устроили протесты из-за условий проживания. Отмечается, что украинцы жалуются на плохие санитарные условия, слабый уровень обучения детей и отсутствие приватности. Журналисты уточнили, что в акциях приняли участие несколько десятков украинцев.