Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Нидерландах

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Украинские беженцы, которых поселили на армейской базе в Нидерландах, устроили протесты из-за условий проживания, сообщает телекомпания Omroep Gelderland. Отмечается, что украинцы жалуются на плохие санитарные условия, слабый уровень обучения детей и отсутствие приватности. Журналисты уточнили, что в акциях приняли участие несколько десятков украинцев.

Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания, — сказано в публикации.

Многие беженцы пожаловались журналистам, что центр не рассчитан для длительного проживания, а они уже провели там год.

Ранее сообщалось, что дети украинских беженцев в Чехии могут остаться без образования. Заместитель центрального школьного инспектората страны Карел Коварж рассказал, что начальные школы в стране переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины.

Издание Adevarul ранее рассказало, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев с Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.