Дети украинских беженцев в Чехии могут остаться без образования Lidovky: переполненные школы Чехии не гарантируют места детям беженцев из Украины

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Заместитель центрального школьного инспектората в Чехии Карел Коварж рассказал газете Lidovky, что начальные школы в стране переполнены и не могут гарантировать места для детей с Украины. Он добавил, что из из 120 тысяч детей, которые пойдут в школу в следующем учебном году, шесть тысяч могут быть украинскими. По его словам, эта цифра соответствует показателю 2022 года.

Точное количество учеников будет известно к середине апреля, когда зарегистрируют беженцев с временным убежищем. После этого Минобразования и полиция сверят данные, чтобы выявить детей, которых не включили в образовательную систему, — сказал Коварж.

Издание при этом напомнило, что детей граждан Чехии обязаны принять в школу. В настоящее время рассматривается возможность возить детей в школы, где есть места.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий. Он добавила, что имена этих людей якобы известны международным правоохранительным органам. По ее словам, этим людям якобы «придется отвечать». К своему посту она приложила личные данные нескольких российских граждан, которых она подозревает.