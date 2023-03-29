Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО Вице-премьер Украины Верещук пригрозила арестом россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО

Фото: Yuliia Ovsyannikova / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий. Он добавила, что имена этих людей якобы известны международным правоохранительным органам. По ее словам, этим людям якобы «придется отвечать».

В очередной раз напоминаю всем российским «приемным родителям» и «опекунам»: вам рано или поздно придется отвечать... Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов, — написала она.

К своему посту она приложила личные данные нескольких российских граждан, которых она подозревает.

МУС 17 марта выдал ордер на арест российского лидера, подозреваемого в незаконной депортации детей с неподконтрольных Украине территорий в Россию. Также суд в Гааге выписал ордер на арест уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России любую деятельность Международного уголовного суда и ввести наказание за содействие и поддержку МУС. Глава нижней палаты парламента также призвал заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами о взаимном отказе от сотрудничества с судом в Гааге.