Володин предложил наказывать за содействие МУС Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда в России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в своем Telegram-канале внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, и ввести наказание за содействие ему. Также он призвал заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами о взаимном отказе от сотрудничества и содействия МУС.

Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС, — написал он.

Володин также указал, что у верховного главнокомандующего РФ должно быть право на любые действия для защиты россиян в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и неприемлемым. Он добавил, что РФ не признает юрисдикцию этого суда и его решения считает ничтожными.