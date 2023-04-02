Румыны начали выселять украинских беженцев из-за новых правил поддержки

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы

Граждане Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, начали выселять их из-за задолженностей государства по действующей программе поддержки и планируемых нововведений в законодательство, сообщает издание Adevarul. Власти страны хотят ввести новый способ оказания помощи беженцам, но она будет ограничена всего несколькими месяцами.

Согласно действующей программе «50/2» жители Румынии, пустившие в свои дома украинских беженцев, получают от властей компенсацию за каждого из них: 50 леев (850 рублей) на проживание и еще 20 леев (340 рублей) на питание в день. При этом хозяева должны обеспечивать гостей жильем и едой.

Однако в последнее время выплаты от государства стали запаздывать. В текущем году собственники получили только один платеж на беженцев, и тот — за декабрь 2022 года. В то же время они продолжают содержать беженцев и нести связанные с их проживанием коммунальные расходы.

Теперь те же хозяева пытаются избавиться от «гостей» или просят их оплатить непомерную арендную плату, — говорится в публикации.

Кроме того, государство планирует изменить программу поддержки беженцев. Нововведение предполагает выплату каждой украинской семье ежемесячно в размере 2000 леев (34 тысячи рублей), из которой она должна оплачивать свое проживание. Но такая помощь будет оказываться всего четыре месяца, в течение которых беженцы должны найти работу.

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, живущих в Швейцарии, вынуждены продавать личные автомобили, чтобы иметь возможность и далее получать социальные пособия от государства. Согласно местным законам, машины получателей пособий подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, установленный в каждом конкретном кантоне.