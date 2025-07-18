В горах Румынии спасли украинского беженца

В горах на севере Румынии спасатели обнаружили украинского гражданина с признаками переохлаждения, сообщает агентство Agerpres со ссылкой на главу румынской спасательной службы Дана Бенга. Мужчина заблудился в районе уезда Марамуреш при попытке перейти границу.

Полученный вызов сигнализировал о гражданине Украины с признаками переохлаждения, потерявшемся в горах. <...> После более трех с половиной часов поисков украинец был спасен, ему оказана первая помощь, — рассказал Бенга.

Утром началась вторая спасательная операция. Спасатели ищут еще одного украинского перебежчика, у которого, по словам Бенги, имеются проблемы со здоровьем.

До этого также в румынском уезде Марамуреш спасатели и пограничники всю ночь искали украинского беженца. Мужчину удалось найти и эвакуировать. Тогда же службы безуспешно пытались обнаружить еще двух граждан Украины — они, как оказалось, уже были за пределами страны. Бенга призвал родственников беженцев не паниковать и не перегружать экстренные службы звонками.