Ласковый мерзавец: как «аферист из Тиндера» обманывает женщин по всему миру

В начале февраля Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Тиндера», посвящённый Остапу Бендеру XXI века, который известен как Саймон Леваев, но его настоящее имя — Шимон Иегуда Хают. Мужчину подозревают в мошенничестве на общую сумму 10 миллионов долларов. Как красавчик обводит вокруг пальца одиноких женщин, оставляя их с разбитым сердцем и кучей кредитов, почему обходительного обманщика досрочно выпустили из израильской тюрьмы и где он сейчас — в материале NEWS.ru.

Миллиардер из израильских трущоб

Докфильм «Аферист из Тиндера» моментально вышел в тренды Netflix в России и увеличил количество подписчиков Леваева в Instagram в два раза, до 200 тысяч. Сейчас его страница в соцсети недоступна, профили в приложениях для знакомств после показа фильма заблокированы навсегда. Героинями ленты стали три женщины, рассказавшие, каким образом мошенник выманил у них сотни тысяч долларов, но число его жертв может исчисляться десятками. По словам авторов фильма, ущерб от действий Саймона Леваева оценивается в 10 миллионов долларов.

Первая героиня 33-летняя веб-дизайнер Сесиль Фьеллхёй призналась, что история знакомства Левиева с ней, похоже, стандартная схема, которую он использует для обольщения и обмана сердобольных женщин. В 2017 году она переехала из Норвегии в Великобританию и стала искать спутника жизни. Перебирая кандидатов в «Тиндере», увидела симпатичного и, как ей показалось, состоятельного мужчину: профиль пестрил селфи в мишленовских ресторанах и в люксовых авто, фото в пятизвёздочных отелях и частных бизнес-джетах. Блондинка свайпнула по экрану и тем самым подписала себе приговор.

Коварство нового знакомого проявилось далеко не сразу. Сначала он осыпал подругу по переписке комплиментами и охотно рассказывал о себе, представившись главой компании LLD Diamonds. Женщина, не веря в собственное счастье, погуглила и обнаружила, что владелец алмазной империи — миллиардер Лев Леваев. Вывод напрашивался сам собой: влюблённый в неё парень из «Тиндера» — богатый наследник.

В разгар конфетно-букетного периода Саймон предложил Сесиль сопровождать его на переговорах в столице Болгарии, но по пути в Софию её ждало сразу два сюрприза. Женщина увидела на борту частного самолёта миловидную пассажирку с ребёнком, которую поначалу приняла за соперницу. Однако Леваев поспешил успокоить её: мол, это бывшая жена и его сын. «Экс-супруга» всю дорогу нахваливала бизнесмена как заботливого отца, но покорило сердце Сесиль даже не это. На подлёте к Софии он вдруг решил «сделать крюк» и полететь в Осло, чтобы познакомиться с её родителями. Итогом сватовства стало предложение съехаться, Саймон поставил Сесиль задачу взять в аренду комфортабельные апартаменты стоимостью 15 тысяч долларов в месяц.

Бесконечные признания в любви, 100 алых роз на день рождения, пламенные мечты о совместном будущем — всё это окончательно вскружило голову невесте. И тут случилось страшное: жених пожаловался на угрозы конкурентов, стремящихся сорвать крупную сделку, затем «произошло» нападение — Саймон показал Сесиль фотографию окровавленной головы своего телохранителя Петра. Сославшись на рекомендации службы безопасности не оставлять цифровой след и не пользоваться банковскими картами, он объяснил, что временно неплатёжеспособен. Сесиль, конечно, выручила любимого и оформила кредитную карту, а потом ещё одну и ещё одну...

Сергей Булкин/NEWS.ru

В итоге невеста передала Саймону 250 тысяч долларов. Когда его проблемы «решились», мужчина выдал ей чек на сумму вдвое больше — полмиллиона долларов. Но в банке выяснилось, что документ фальшивый. Из дома жених сбежал, и Сесиль осталась у разбитого корыта.

«Ужасно осознавать, что мужчина притворялся влюблённым ради денег»

Дама обратилась в полицию, однако там ей ответили, что к Саймону не придраться: кредиты она брала хоть и ради него, но по собственной воле. А ещё она узнала: ту же самую схему бывший жених провернул не с ней одной. Тогда дизайнер связалась с журналистами крупного норвежского издания Verdens Gang (VG), и те заинтересовались её историей. В результате расследования выяснилось, что настоящее имя Саймона Левиева — Шимон Хают, и он не сын миллиардера, а выходец из обычной семьи, живущей под Тель-Авивом. Репортёры разыскали мать мошенника. Оказалось, она не общалась с сыном с тех пор, как ему исполнилось 18 лет.

В израильской полиции журналистам рассказали, что в 2011 году Хаюта обвинили в мошенничестве с банковскими чеками (он похищал их у собственных работодателей), однако он успел сбежать в Европу. В 2015 году Шимон попался финским правоохранителям, был приговорён к двум годам тюрьмы за кражу денег у трёх женщин. В 2017-м его депортировали в Израиль, но он снова сбежал, стал Саймоном Леваевым и уже под этим именем познакомился с Сесиль.

Он был нежным, внимательным, влюблённым. Я его тоже любила. Это так ужасно — осознавать, что всё это время мужчина притворялся ради денег, — призналась Сесиль.

Саймон Леваев / Шимон Иегуда Хают simon__leviev__officcial/instagram.com

Выйти на след Хаюта-Леваева журналисты смогли, получив выписки с банковских счетов обманутой женщины. Так стало известно, что часть денег Саймон тратил на покупку авиабилета для гражданки Швеции Перниллы Шохольм. Сотрудники VG связались с ней в соцсетях и выяснили: аферист из «Тиндера» кружил голову Пернилле параллельно с ухаживанием за Сесиль.

Женщина не допустила физической близости, но принимала дорогие подарки (купленные на деньги Фьеллхёй ) и разрешила Саймону стать другом. Дальше по накатанной: угрозы конкурентов, избиение, фото избитого охранника и сочувствие подруги, оформившей кредитов почти на 50 тысяч долларов. Пернилла поняла, что стала жертвой обмана, и позвонила «приятелю» в присутствии журналистов, которые вели запись разговора.

Если ты меня выдашь, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь, — припугнул несостоявшийся Дон Жуан.

Где сейчас Саймон Леваев?

Пусть небольшое, но возмездие настигло Леваева. После выхода статьи VG «Аферист из Тиндера» жительница Голландии Айлин Шарлотт догадалась, что герой публикации — её жених. К моменту прозрения она успела «одолжить» мужчине около 140 тысяч долларов. Айлин вернула часть денег, продав брендовые вещи благоверного, но главное — сообщила о его местонахождении в полицию.

В июле 2019 года Саймон был задержан в Греции за использование поддельных документов, экстрадирован в Израиль и осуждён за преступления 2011 года (подделку чеков). Леваева приговорили к 15 месяцам тюрьмы, но освободили уже через пять месяцев. Ему помог коронавирус: Саймона выпустили в рамках программы по сокращению числа заключённых во время пандемии.

Сейчас «аферист из Тиндера», предположительно, находится в Израиле. Героини фильма не сомневаются, что он продолжает обманывать одиноких женщин. Возможно, «наследник алмазной империи» Саймон Леваев уже сменил имя, биографию и прямо сейчас плетёт свои сети вокруг очередной жертвы.