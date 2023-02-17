Жена из зоны СВО: что ищут украинки на сайтах знакомств Эксперты отмечают аномальный рост числа анкет украинок на сайтах знакомств. Чего хотят эти женщины и можно ли им доверять?

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Международные и российские сайты знакомств наводнены анкетами женщин из Украины, говорят эксперты. Сногсшибательные красавицы и просто дамы с богатым внутренним миром — все они ищут в Сети вторую половинку. Но с одним условием: предмет страсти должен жить в Европе или Америке. NEWS.ru изучил, как военные действия на Украине усилили феномен «беженства через замужество».

Забирай меня скорей, увози за сто морей

Пока украинские мужчины сражаются в обороне, их соотечественницы перешли в стратегическое наступление на просторах Интернета. При этом украинки не пользуются высокоточным оружием, а бьют по площадям: их объявлениями заполнены все социальные сети, даже русскоязычные.

По географии объявлений о знакомствах можно отслеживать карту боевых действий на Украине. На сайтах доминируют анкеты из Запорожья, Харькова, Херсона и других регионов, через которые пролегает линия соприкосновения.

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Познакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, который сможет вывезти меня с ребенком, — не скрывает своей мотивации одна из таких женщин.

56-летняя Светлана из города Кропивницкий (бывший Кировоград) на момент начала российской СВО уже 18 лет жила одна. Этническая русская, родившаяся на Волге, она переехала на Украину еще в советское время, вырастила двух сыновей и о том, чтобы снова заводить семью, даже не помышляла.

Решение найти нового спутника жизни у Светланы возникло, когда в марте 2022 года стало понятно, что «спокойная старость» ей в Украине вряд ли теперь светит.

Я была в браке 28 лет, опыта знакомства по Интернету у меня не было никакого, — рассказала она NEWS ru. — Я очень туманно представляла себе будущего партнера. Ясно было одно: это не должен быть украинец или россиянин. Я почему-то мечтала, что меня найдет француз, но понимала, что это не осуществится из-за языкового барьера.

Анкета как способ выжить

На сайтах знакомств можно найти и такие объявления, стилистика которых подозрительно напоминает обращения попрошаек, собирающих деньги в электричках.

Люди добрые, я живу с дочкой в малосимейке у знакомой женщины. Не проходит дня, чтобы к нам не прилетел снаряд, — пишет некая Виктория М (орфография оригинала сохранена). — Вот я и ребенок с этой женщиной в одной комнате. Дай Боже ей здоровья и благополучия. Прошу у вас помощи не для себя, для ребенка. Если есть возможность, переведите на киви кошелек. Кто сколько может. Вам в 10 раз воздастся. И мирного неба вам над головой. Если нужно я могу скинуть фото ребенка и свои без проблем.

Журналист NEWS.ru попытался познакомиться с двумя украинками — те сразу же стали просить деньги на продукты «для себя и детей».

Приветики Простите пожалуйста что так пишу Не подумайте про меня плохо Вы можете мне помочь финансава на продукти мне и ребенку Эсли можете на карту Сколько сможете, — написала Ольга (орфография оригинала).

После предложения пообщаться лично, чтобы более предметно обсудить дальнейшее знакомство, Ольга (кто бы ни скрывался под этим именем) стала всячески избегать прямого контакта:

Я бы с большой радость не подумай чого Просто я сижу через плоншет он уже старенький ни доця игралась так что он полу жевой половина не робе тут по нем не сможем говорить А мой телефон в ломбарде покаместь нету возможности забрать.

После отправки этого сообщения собеседница NEWS.ru удалила свою анкету с сайта.

Однако есть и примеры более успешного знакомства по Интернету. Правда, их можно пересчитать по пальцам.

Мне было стыдно знакомиться на сайте, — рассказывает в разговоре с NEWS.ru Светлана. — Я загрузила на Badoo только одно свое фото в темных очках. И через месяц списалась с поляком Ромеком. Долго не верила в его существование. Думала, что фото отдельно, человек, который пишет, отдельно. Но понимала, что в написанном пахнет правдой. Он был единственный, с кем я переписывалась. Один из всех понравился так, как должен нравиться мужчина. Потом через четыре месяца встретились. Как ни странно, у нас на самом деле возникла любовь-морковь и все такое. Он мужчина, который создан для меня. Но мой случай был один из, наверное, тысяч.

«Любовь-морковь», по выражению Светланы, продлилась около полугода. В сухом остатке Светлана получила вид на жительство в Польше и работу в ночную смену кладовщицей на складе в Мазовецком воеводстве. Повторять попытку она не намерена. «Снаряд в одну воронку дважды не падает», — отшучивается она.

Украинское порно

Женщин, ждущих рыцарей на белом коне, на сайтах знакомств многие тысячи. На аномальный рост брачных запросов женщин из Украины обратили внимание даже в такой далёкой от матримониальных дел организации, как ОБСЕ. В ее штаб-квартире в Вене обеспокоились тем, что международные криминальные структуры могут использовать бедственное положение украинок, чтобы пополнить запасы «живого товара», используя сайты знакомств как легальное прикрытие для вербовки сексуальных рабынь.

Риски эксплуатации распространяются и на виртуальное пространство. Многие украинцы используют социальные сети для поиска помощи и поддержки, тем самым раскрывая важную информацию о своем местонахождении и сложной ситуации, которая может быть использована торговцами людьми под предлогом помощи. Анализ онлайн-трафика продемонстрировал огромный всплеск поиска информации откровенного содержания и сексуальных услуг от украинских женщин. Глобальный трафик поиска по фразе «украинское порно» увеличился на 600%, поиск по запросу «украинские эскорт-услуги» увеличился на 200%. Эти данные подтверждают растущий спрос на сексуальный доступ к украинским женщинам, и этот спрос послужит для торговцев людьми сильным стимулом для масштабной вербовки и эксплуатации украинских женщин, — говорится в письме комиссара ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.

Доминирование на сайтах знакомств украинских анкет может быть вызвано двумя причинами — как реальным всплеском интереса украинок к отъезду из страны через замужество, так и намеренным продвижением именно этих анкет в топ владельцами сайтов, сказал NEWS.ru бывший руководитель одного из популярных в Рунете дейтинг-сервисов Никита Анфёров.

Если до всех этих событий в нашей базе каждая пятая анкета была от жительниц Украины, то когда начались проблемы, их число вполне могло вырасти в разы и составить большинство естественным, так сказать, образом. Однако нельзя исключить, что администраторы таких сервисов, особенно если серверы находятся вне России, могут целенаправленно передвигать украинские анкеты наверх по каким-то политическим мотивам. Технологически «забить» украинскими анкетами все прочие не составляет никакого труда. Добавьте сюда ботов и просто мошенников, которые используют злобу дня, чтобы развести доверчивых мужчин на деньги — и вы получите ответ на вопрос, почему, какую бы женскую анкету вы наугад не открыли, с вероятностью 99% вы попадете на украинку, реальную или мнимую, — рассказал эксперт.

Фото: Global Look Press

Рыцарь на белом коне

Но даже если убрать фейковые анкеты, все равно доминирование украинских женщин на брачном рынке сегодня неоспоримо. «Монополизация рынка» украинками вызвала всплеск антиукраинских настроений как со стороны других претенденток на мужское внимание, так и западной аудитории, недовольной тем, что Украина превратилась в главного мирового «экспортера» женщин. По мнению ряда экспертов, огромную роль в этом тренде играют западные СМИ, эксплуатирующие стереотип «голубоглазой украинской блондинки, прячущейся в метро от российских бомбежек». Так, американское издание Foreign Policy утверждает, что события на Украине вызвали «цунами фоторепортажей с плохо скрываемым сексуальным подтекстом, причем с нотками подсознательного садомазохизма».

Образ красивой украинки на фоне развалин или военной техники превратился для западной аудитории в эротический фетиш. В комментариях к таким репортажам читатели отмечают физическую привлекательность украинок, при этом военно-политический аспект драмы этих женщин отходит на второй план. Это крайне оскорбительно для украинских женщин, — отмечает Foreign Policy.

Западное сообщество неоднозначно воспринимает проблему бегущих из страны жителей Украины. Первоначальный гуманитарный энтузиазм постепенно сменился усталостью от наплыва беженцев. Дело не только в ревности одиноких дам, у которых украинки «уводят женихов», но и в том, что западные журналисты рисуют украинок как позитивную альтернативу испорченным феминизмом европейкам и американкам.

Порой начинает казаться, что поддержка борьбы украинцев за свою свободу со стороны западных сообществ подпитывается исключительно мужскими эротическими фантазиями. Сами украинки воспринимают такое поведение как отвратительное, объективизирующее их и даже фетишистское. По какому-то странному совпадению самые яростные сторонники независимой Украины одновременно являются завсегдатаями сайтов знакомств, — возмущается киевская журналистка Александра Поворознюк.

Фото: Jane Hobson/ZUMAPRESS.com

Впрочем, иногда ревность европейских женщин имеет и вполне земное обоснование. Так случилось с 22-летней Софией из Львова, на объявление которой отозвался 29-летний Энтони из английского города Бредфорд.

Когда я получила сообщение от Тони, я сразу решила, что вытянула счастливый билет, — рассказывает львовянка (теперь уже бывшая). — Он мне понравился и внешне, и манерой речи. Я ни секунды не раздумывала, когда Тони пригласил меня приехать к нему в Англию. И только там я узнала, что мой «жених» глубоко женат, имеет двух детей. Я совсем не хотела разбивать их семью. Но Лора (жена Тони — NEWS.ru) повела себя так, что у нас не оставалось выхода. Мы с Тони всего через полторы недели были вынуждены переехать жить к его родителям. Сейчас Тони находится в процессе развода с Лорой, после чего мы с ним планируем пожениться уже официально.

Идеальная жертва или фейк?

По мнению социологов, украинские женщины сегодня представляют в глазах западной публики классический образец так называемой «идеальной жертвы», сексуализированного фетиша. С другой стороны, характерно и место жительства мужчин, которые откликаются на подобные объявления. Больше половины из них, судя по отметкам, находятся Турции либо арабских странах. Но несмотря на свое бедственное положение, одинокие украинки игнорируют женихов с Востока, предлагая им «искать себе невест на родине».

Кроме того, турбулентная ситуация на Украине создала питательную почву для действий откровенных мошенников на брачном рынке, сказал NEWS.ru гендиректор еще одного ведущего русскоязычного сайта знакомств Андрей Бронецкий.