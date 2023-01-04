В Израиле зафиксировали несколько случаев изнасилования украинских беженок Times of Israel: в Израиле зафиксировано несколько случаев изнасилования украинских беженок

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Полиция Израиля

В Израиле с марта по октябрь было зафиксировано по меньшей мере четыре случая изнасилования украинок, передает The Times of Israel. Как минимум одна из женщин покончила жизнь самоубийством. По сведениям издания, реальное количество преступлений в отношении беженцев может быть выше, поскольку потерпевшие предпочитают не обращаться в полицию.

В отчете Тель-Авивского центра по вопросам украинских беженцев указывалось, что в период с марта по август 2022 года зарегистрировано три обращения в полицию относительно случаев изнасилования с участием граждан Украины, еще об одном написало издание в своем материале. Также отмечалось, что правоохранители расследовали 18 случаев сексуальных домогательств, еще о 12 подобных случаях стало известно волонтерам.

Согласно информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, с 24 февраля более 10,5 млн человек пересекли границу Украины, чтобы попасть в соседние страны, при этом более 4,4 млн беженцев вернулись в страну с 28 февраля.

В декабре представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла украинок от угрозы сексуального рабства в Европе. Она отметила со ссылкой на европейские источники, что беженки-украинки часто «становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Также Захарова упомянула о многочисленных репортажах об изнасилованиях украинок.