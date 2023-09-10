ЕС и Китай запланировали двусторонний саммит до конца года

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Шарль Мишель и Ли Цян

Евросоюз и Китай планируют провести двусторонний саммит до конца этого года, передает ТАСС со ссылкой на заявление Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на саммите G20 в индийском Нью-Дели. В нем также говорится, что обе стороны заинтересованы в сохранении стабильных и конструктивных отношений.

Обе стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений. Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС — Китай до конца года, — говорится в сообщении.

Саммит G20 в 2023 году проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее страны «Большой двадцатки» решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Также лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений.

До этого сообщалось, что Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.