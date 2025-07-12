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12 июля 2025 в 22:53

Макрон объявил об ответных мерах на пошлины США

Макрон: ЕС резко ускорит разработку ответа на повышенные пошлины США

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X о решительном протесте и срочных действиях ЕС в ответ на новые пошлины США в отношении европейского экспорта, вступающие в силу 1 августа. По мнению французского лидера, текущий кризис требует от ЕК беспрецедентной демонстрации единства и силы для защиты общих интересов.

ЕК как никогда важно продемонстрировать решимость Евросоюза твердо отстаивать европейские интересы, — отметил Макрон.

Этот курс, пояснил президент, включает экстренную подготовку «надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов». У ЕС и США есть время до 1 августа, чтобы найти дипломатическое решение. Если соглашение не будет достигнуто, Брюссель незамедлительно применит подготовленные санкции.

Ранее сообщалось, что США с 1 августа 2025 года введут 30%-е пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики. Как сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

Между тем сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтон навредит сам себе, если примет законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам страны.

Эммануэль Макрон
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Евросоюз
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