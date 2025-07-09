Киев стремится продвинуть лояльных политиков, обновляя дипломатический состав в странах «Большой двадцатки», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его мнению, Украина проводит кадровую чистку.

Убирая послов в G20, власти Украины зачищают свою команду и освобождают место для новых любимцев. Никакой системной работы с послами у них в МИД нет. У них возникают определенные проблемы и со странами «Большой семерки». Кого обвинять? Послов надо обвинять. Опять же, кто-то начал выбиваться наверх, кого-то надо поблагодарить за чрезмерную прыть в каких-то делах — этих убирают, они уже неугодные, ставят новых. Я просто помню: начиная еще с 1990-х годов они этими послами ставили кого попало — людей без всякого образования. Главное, чтобы были преданы на тот период украинской власти, — пояснил Цеков.

По его словам, в 1990-е годы на Украине продвижение по карьерной лестнице активно получали негативно настроенные к РФ депутаты — их назначали на дипломатические должности. Он не исключил, что сейчас история может повториться — в послы будут продвигать действующих депутатов, отличившихся радикальной позицией.

В 1990-е годы на Украине для депутатов тоже это было необходимо — выделяться антирусскостью, антироссийскостью. При этом попадали в депутатский корпус, а потом депутатов надо как-то поощрять. Вот власти Украины их и делали послами. Может быть, сейчас нынешних депутатов будут делать послами, — резюмировал Цеков.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна планирует заменить около 20 своих послов, в том числе посла в США Оксану Маркарову, а также дипломатов в странах G7 и G20. Он подчеркнул, что ротация в дипломатических учреждениях за границей — неизбежный процесс.