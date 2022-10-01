Эрдоган: Турция не изменит позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара сохранит свою позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, положение Стокгольма и Хельсинки останется неизменным, пока они не выполнят данные ими обещания, передает ТАСС.

Недавно глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу по вступлению Хельсинки и Стокгольма в НАТО уже в октябре. Политик отметил, что августовская встреча делегаций в Финляндии, прошла в позитивной атмосфере, поэтому он полагает, что в обсуждениях присоединения к Альянсу есть прогресс.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран-членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ. Анкара требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы Финляндия и Швеция делились разведданными по борьбе с терроризмом, прежде чем Анкара одобрит их заявку на вступление в Альянс.