Эрдоган назвал Совбез ООН адвокатом Израиля Эрдоган призвал к реформе ООН после вето США на резолюцию Совбеза по Газе

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Позиция США при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию ситуации в секторе Газа доказала необходимость реформировать этот орган всемирной организации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на форуме по случаю Дня прав человека. Лидер республики подчеркнул, что после событий 7 октября на Ближнем Востоке Совбез начал выполнять функцию адвоката Израиля.

К сожалению, в СБ ООН из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке 7 октября СБ ООН «превратился в совет, защищающий Израиль». Главным защитником еврейского государства турецкий лидер назвал Белый дом.

США 8 декабря применили право вето в СБ ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история не простит отказ Вашингтона поддержать документ. Происходящее на территории анклава российский дипломат назвал «варварскими действиями».