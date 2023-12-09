США заблокировали резолюцию ОАЭ по прекращению огня в Газе США в СБ ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ о прекращения огня в Газе

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США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС. За ее принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности». Также Штаты не удовлетворило отсутствие в документе осуждения радикального палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самооборону.

По данным ТАСС, резолюция включает в себя пять пунктов. Кроме требования о прекращении огня там содержится призыв к освобождению всех заложников и к соблюдению всеми участниками конфликта обязательств по международному гуманитарному праву. В качестве соавторов документа выступили по меньшей мере 97 стран-членов ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке заявил, что в действиях Израиля в секторе Газа вырисовывается стратегия по насильственному перемещению палестинцев. По мнению дипломата, таким образом Тель-Авив поставил своей целью сделать жизнь в анклаве невыносимой. Он также подчеркнул, что власти Израиля совершат военное преступление, если решатся затопить морской водой тоннели в секторе Газа.