Полянский осудил отказ США поддержать прекращение огня в Газе

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

История не простит отказ США поддержать резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС. Происходящее на территории анклава российский дипломат назвал «варварскими действиями».

Коллеги, как вы будете объяснять своим собственным гражданам, сотни тысяч которых выходят в защиту Палестины в американских городах, если вновь заблокируете требование о немедленном прекращении огня <...>. Необходимо <...> поддержать требование о прекращении насилия, в противном случае вы окажитесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия. И история вам этого не простит, — сказал Полянский.

США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания от голосования воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности».

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. Кроме того, израильская авиация разрушила жилые дома в городе Дейр-эль-Балах. Также военные ЦАХАЛ ударили по жилым кварталам города Хан-Юнис на юге анклава. Наряду с этим атакам подвергся и приграничный с Египтом город Рафах.