ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа Al Jazeera: ЦАХАЛ ударила по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera. Кроме того, израильская авиация разрушила жилые дома в городе Дейр-эль-Балах.

Телеканал отметил, что военные ЦАХАЛ ударили по жилым кварталам города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Наряду с этим атакам подвергся и приграничный с Египтом город Рафах.

Ранее канал Al Mayadeen сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла удары артиллерии по больницам в секторе Газа. По его данным, ЦАХАЛ подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона.

Также ВС Израиля интенсивно обстреляли восточные районы Газы. Сотрудники телеканала заявили, что в результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.

До этого палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что два медика и пациент пострадали в результате обстрела израильскими военными двух машин скорой помощи на севере сектора Газа. До этого в организации заявляли, что израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи. Из-за этого врачи не успевают добраться до раненых, подчеркивали сотрудники объединения.