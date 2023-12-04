ЦАХАЛ осыпала градом ударов больницы в секторе Газа Al Mayadeen: ЦАХАЛ ведет интенсивный артобстрел больниц в секторе Газа

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары артиллерии по больницам в секторе Газа, сообщает Al Mayadeen. По данным телеканала, израильские военные подвергли масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений, расположенных в основном на севере региона.

Также ЦАХАЛ начала интенсивный артиллерийский обстрел восточных районов Газы. Сотрудники телеканала заявили, что в результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что два медика и пациент пострадали в результате обстрела израильскими военными двух машин скорой помощи на севере сектора Газа. До этого в организации заявляли, что израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи. Из-за этого медики не успевают добраться до раненых, подчеркивали сотрудники объединения.

Также генеральный директор Министерства здравоохранения анклава Мунир аль-Бурш сообщал, что из-за осады и обстрелов индонезийской больницы в Газе со стороны Армии обороны Израиля медицинские услуги на севере сектора теперь недоступны. По его словам, в настоящее время в медучреждении находятся не менее 100 человек, им срочно нужно провести операции, однако возможности врачей ограничены.