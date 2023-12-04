ЦАХАЛ ранила троих врачей при обстреле машин скорой помощи Красный Полумесяц: ЦАХАЛ ранила троих врачей при обстреле машин скорой помощи

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Два медика и пациент пострадали в результате обстрела израильскими военными двух машин скорой помощи на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба Палестинского общества Красного Полумесяца. Представители организации подчеркнули, что в момент атаки врачи пытались транспортировать подопечного.

Два медика и раненый, которого они перевозили, пострадали, когда израильские военные обстреляли машины скорой помощи в районе Аль-Фалуджа на севере сектора Газа, — отметила пресс-служба.

До этого в организации сообщали, что израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи. Из-за этого медики не успевают добраться до раненых, подчеркивали сотрудники объединения.

Ранее команды Красного Полумесяца и ООН эвакуировали 190 человек из госпиталя «Аш-Шифа», расположенного в южной части сектора Газа. Из больницы были вывезены раненые и больные, а также сопровождающие их медицинские специалисты. Медучреждение продолжает свою работу. Эвакуированные были доставлены в европейскую больницу в Хан-Юнисе, при этом проходу эвакуационной колонны препятствовали и подвергли ее тщательному досмотру на КПП. Всего было задержано три парамедика, двоих позднее отпустили.