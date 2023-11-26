Красный Полумесяц заявил, что ЦАХАЛ не дает врачам лечить раненых Красный Полумесяц: ЦАХАЛ постоянно проверяет врачей и мешает им лечить раненых

Фото: Hasan Mrad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи, заявила пресс-служба палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS). Представители организации подчеркнули, что из-за этого медики не успевают добраться до раненых.

Израильские военные не позволяют бригадам скорой медицинской помощи Палестинского общества Красного Полумесяца добраться до раненых, постоянно проверяя машины скорой помощи, — отметили сотрудники общества в социальной сети Х (Twitter).

Ранее эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль заявил, что больница «Аш-Шифа» в секторе Газа почти полностью уничтожена. По его словам, это результат блокады больницы силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Медик находился в медкомплексе, когда израильские военные захватили учреждение, из здания он не мог выйти около семи дней.

Также ЦАХАЛ задержала директора учреждения. Его направили для допроса в Службу общей безопасности (Шабак), беседа состоится после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром ХАМАС. Всего в больнице, где Армия обороны Израиля проводила операцию, находились почти девять тысяч пациентов. Военные регулярно наносили удары по этому медицинскому комплексу и открывали огонь на его территории, а затем взяли учреждение под контроль.