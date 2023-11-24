Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует покинуть больницу «Аш-Шифа» после уничтожения обнаруженной там террористической инфраструктуры группировки ХАМАС, сообщает Yedioth Ahronoth со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. По его словам, директора больницы будут допрашивать на предмет предполагаемого сотрудничества с бойцами палестинского движения.
Израильские боевики уже задержали медика. Его передали для допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК), беседа состоится после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром ХАМАС.
Ранее Армия обороны Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа уничтожила командующего военно-морскими силами ХАМАС. Операция по его ликвидации готовилась и была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы Шин-Бет. Израильские военные добавили, что в результате удара по командующему ВМС палестинского движения погиб еще один оперативник палестинского движения.
До этого на юге Ливана, куда ударили израильские ВВС, погибли четыре человека, среди них сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.