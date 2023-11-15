В Газе назвали число пациентов больницы, где ЦАХАЛ ведет операцию В больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа находятся почти 9 тысяч пациентов

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В больнице «Аш-Шифа», где армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию, находятся почти 9 тысяч пациентов, сообщила пресс-служба властей сектора Газа в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее информации, израильские военные наносят удары по этому медицинскому комплексу и открывают огонь на его территории.

Армия оккупантов наносит удары по медицинскому комплексу «Аш-Шифа» и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находятся почти 9 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Она утверждает, что военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Сообщение последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Там отметили, что Армия обороны Израиля помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».