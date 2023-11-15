Армия Израиля начала операцию в больнице «Аш-Шифа» Армия Израиля заявила о начале «точной» операции в больнице Газы «Аш-Шифа»

Фото: Gil Eliyahu/XinHua/Global Look Press

В крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Она утверждает, что израильские военные стараются «не навредить гражданским».

Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице «Аш-Шифа», — отмечается в сообщении.

О начале штурма больницы израильская армия ранее официально уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Уведомление последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Также говорится, что Армия обороны Израиля помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».

Ранее заместитель министра здравоохранения Сектора Газа Юсеф Абу аль-Риша заявил, что не менее 34 пациентов больницы «Аш-Шифа» погибли из-за перебоев в подаче электроэнергии и из-за отсутствия топлива для генераторов. По его словам, среди жертв есть дети.