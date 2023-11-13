Стало известно о гибели более 30 пациентов больницы на севере сектора Газа Al Arabiya: в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа погибли 34 пациента

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 34 пациентов больницы «Аш-Шифа», которая расположена на севере сектора Газа, погибли из-за перебоев в подаче электроэнергии и из-за отсутствия топлива для генераторов, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заместителя министра здравоохранения анклава Юсефа Абу аль-Риша. По его словам, среди жертв есть дети.

Число смертей возросло до 27 пациентов в отделении интенсивной терапии и 7 недоношенных детей из-за перебоев в подаче электроэнергии, — заявил аль-Риш.

Как подчеркнул замминистра, пациентов заставляют покидать госпиталь, несмотря на наличие травм, чтобы избежать жертв при израильских ударах. Минувшей ночью армия Израиля атаковала родильное отделение «Аш-Шифы», в результате чего погибли двое недоношенных детей. Под обстрел также попала часть госпиталя, где расположено отделение интенсивной терапии, последний этаж хирургического корпуса и кардиологическое отделение.

Ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали 137 атак на медицинские объекты в секторе Газа. За 36 дней с момента эскалации палестино-израильского конфликта погиб 521 человек, еще более 680 получили ранения.