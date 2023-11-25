Эвакуированный врач «Аш-Шифы» оценил нанесенный больнице ущерб ЦАХАЛ почти полностью уничтожила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больница «Аш-Шифа» почти полностью уничтожена, рассказал РИА Новости эвакуированный в Россию врач-кардиолог Рихаль. По его словам, это результат блокады больницы силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Медик находился в медкомплексе, когда израильские военные захватили учреждение, из здания он не мог выйти около семи дней.

Они окружили больницу на семь дней, потом все врачи уехали оттуда на Рафах <...>. «Аш-Шифа» уже нет, нет ни одной больницы, поэтому все уехали, — рассказал собеседник агентства.

Врач добавил, что за все время блокады больницы «Аш-Шифа» израильскими силами он не видел ни одного вооруженного человека. В здании можно было встретить лишь полицейских и охранников.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует покинуть больницу «Аш-Шифа» после уничтожения обнаруженной там террористической инфраструктуры группировки ХАМАС. По словам военнослужащего, директора больницы будут допрашивать на предмет предполагаемого сотрудничества с бойцами движения. Израильские боевики уже задержали медика. Его передали для допроса в Службу общей безопасности (Шабак), беседа состоится сразу после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром палестинской организации.