Красный Полумесяц эвакуировал 190 человек из больницы «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Команды палестинского общества Красного Полумесяца и ООН эвакуировали 190 человек из госпиталя «Аш-Шифа», расположенного в южной части сектора Газа, сообщается на странице общества в социальной сети Twitter (X). Из больницы были вывезены раненые и больные, а также сопровождающие их медицинские специалисты. Больница продолжает свою работу.

Сегодня команды палестинского Красного Полумесяца и ООН эвакуировали 190 раненых и больных людей, их сопровождающих и несколько медицинских бригад из больницы «Аш-Шифа» в городе Газа в другие больницы в южной части сектора, — говорится в сообщении.

В пресс-службе общества Красного Полумесяца уточнили, что эвакуированные были доставлены в европейскую больницу в Хан-Юнисе. Пациентов, которым необходим диализ, доставили в другое учреждение в Рафахе. В обществе подчеркивают, что проходу эвакуационной колонны препятствовали и подвергли ее тщательному досмотру на КПП, расположенном между северной и южной частями Газы. Всего было задержано три парамедика, двоих позднее отпустили.

МЧС России также продолжает проводить эвакуацию российских граждан и членов их семей из анклава. По данным ведомства, 22 ноября территорию сектора Газа покинули еще 82 человека. Колонна эвакуированных выдвинулась в Каир.