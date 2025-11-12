Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:35

Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет

Генпрокурор Грузии: экс-премьеру Гахарии грозит до 13 лет тюремного заключения

Георгий Гахария Георгий Гахария Фото: Li Ming/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахарии грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет, заявил генеральный прокурор республики Георгий Гваракидзе. Обвинения связаны с превышением служебных полномочий во время разгона массовых акций протеста в Тбилиси в июне 2019 года, передает Sputnik Грузия.

Гваракидзе уточнил, что экс-премьеру будут предъявлены обвинения по двум пунктам. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о превышении служебных полномочий, которые в совокупности предусматривают столь строгое наказание.

Ранее генеральный прокурор страны сообщал, что в Грузии было инициировано уголовное производство в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили и группы оппозиционных политиков. Основанием для возбуждения дела стали серьезные обвинения в деятельности против конституционного строя государства.

Прежде Конституционный суд Грузии принял решение о регистрации иска властей страны о запрете партии «Единое национальное движение». Данная политическая сила была создана Саакашвили. Исковое заявление подписали 88 депутатов парламента.

