Два поезда из Сухума в Москву и Петербург остановили в пути

Фото: Global Look Press

Два поезда, направлявшихся из Абхазии в Москву и Петербург, остановили в пути в связи с закрытием железнодорожного участка Гагра — Цандрипш, сообщила пресс-служба РЖД.

Пассажиров поездов, планировавших посадку на территории Абхазии, доставят до станции Цандрипш на автобусах. Оттуда они уже проследуют по маршруту до Москвы и Петербурга. Также в РЖД сообщили об отмене рейса «Ласточки» по маршруту Сочи — Гагра.

В Абхазии 9 июля разбушевались сильные ливни. Во власти стихии оказались Гагра и Пицунда. Под воду ушли жилые дома и автомобили, однако угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Из Сухума в зону происшествия направили дополнительные силы МЧС Абхазии. Также по тревоге подняли личный состав поисково-спасательных формирований Гагры. Специалисты устраняют последствия ливней.

Ранее РУП «Абхазская железная дорога» сообщила о приостановке движения поездов и электричек. Ливень смыл более 20 метров железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра.

Тем времени несколько отелей Абхазии обратились к российским туроператорам с просьбой приостановить бронирование номеров на три-четыре дня. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Гагрском районе могут находиться более трех тысяч организованных туристов из РФ. Однако от нх не поступали запросы на прерывание отдыха в Абхазии.