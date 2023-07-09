Россияне не смогут забронировать номера в отелях Абхазии в ближайшие дни Отели Абхазии попросили российских туроператоров приостановить бронирование

Фото: МЧС Абхазии/youtube.com

Абхазия

Несколько отелей Абхазии обратились к российским туроператорам с просьбой приостановить бронирование на три-четыре дня, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В настоящий момент в Гагрском районе могут находиться свыше трех тысяч организованных туристов из РФ. При этом запросов от россиян на прерывание отдыха в Абхазии не поступало.

Проливные дожди накрыли Абхазию 9 июля. Стихия разбушевалась в Гаграх и Пицунде. Сообщается что, автомобили и жилые дома ушли под воду.

Дополнительные силы МЧС Абхазии были направлены в зону затопления из Сухума. Кроме того, по тревоге подняли личный состав поисково-спасательных формирований Гагры. Сейчас специалисты устраняют последствия ливней.

Также пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» сообщила о приостановке железнодорожного движения. В Гагрском районе сильный ливень смыл более 200 метров железной дороги на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра.

Движение было приостановлено после отправки поезда Москва — Сухум. При этом электропоезд «Ласточка» следует в Гагру без изменений.

Ранее сильный ливень смыл автомобили в Сочи. От стихии пострадали машины как местных жителей, так и отдыхающих. Кроме того, потребовалась эвакуация жильцов одного из домов.