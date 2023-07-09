Автомобили и жилые дома ушли под воду в Абхазии Автомобили и жилые дома ушли под воду в Абхазии из-за непрекращающихся ливней

Фото: МЧС Абхазии/youtube.com

Из-за непрекращающихся дождей автомобили и жилые дома в Абхазии ушли под воду, сообщается на сайте МЧС страны. Во власти стихии оказались Гагра и Пицунда. Подчеркивается, что угрозы жизни и здоровья граждан нет.

Мощный грозовой фронт привёл к сильному наводнению в районе. Улицы Гагры и Пицунды превратились в бурные потоки, что привело к подтоплениям городских зданий и частных домовладений, — говорится в сообщении.

В зону затопления из Сухума были направлены дополнительные силы МЧС республики. Личный состав поисково-спасательных формирований Гагры был поднят по тревоге — специалисты занимаются устранением последствий непогоды.

Пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога» сообщила, что движение поездов и электричек приостановлено. Сильный ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра и станции Гагра. При этом пассажирский поезд Москва — Сухум отбыл с перрона, а электропоезд «Ласточка» движется по графику до Гагры.

Ранее в Японии все 173 тысячи обитателей города Идзумо в префектуре Симанэ получили уведомления о необходимости эвакуации. Непрекращающиеся проливные дожди значительно увеличили риск оползней и наводнений в этом населенном пункте.