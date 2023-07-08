В Японии из-за ливней эвакуируют целый город NHK: 173 тысячи жителей японского города Идзум получили сообщение об эвакуации из-за дождя

Фото: Tanja Houwerzijl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все 173 тысячи обитателей города Идзумо в японской префектуре Симанэ получили уведомления о необходимости эвакуации, сообщил телеканал NHK. Непрекращающиеся проливные дожди значительно увеличили риск оползней и наводнений в этом населенном пункте.

Сообщается, что текущей ситуации был присвоен четвертый степень риска из пяти возможных. Это подразумевает обязательный переезд в специальные убежища, пока это еще реализуемо. Последующий, пятый уровень, уже подразумевает крайнюю неотложность действий для сохранения жизней.

Ранее появилось видео потопа в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана. Горные воды начали активно спускаться к жилым домам после обильных осадков. Местный житель, попавший на видео, увидел потоки воды и за несколько секунд до наводнения успел уехать от потопа на машине. Автомобиль его соседа унесло вниз течением.

Кроме того, в Махачкале в результате ливневых дождей также затопило несколько центральных улиц. Как рассказал журналист Мурад Магомедов, в отдельных местах вода достигает уровня капота маршруток. Магомедов также указал на очень сильный шквалистый ветер в столице Дагестана. В администрации Махачкалы заявили о работах, которые ведутся по устранению последствий продолжающегося ливня.