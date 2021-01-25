Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

https://static.news.ru/photo/57fc44d0-5f3b-11eb-a027-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Grandis/Fotogramma/Global Look Press

Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило нападение на троих граждан России в турецком городе. Там рассказали о состоянии пострадавших.

Около 20:00 мск 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия, — сообщили в дипмиссии.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за бытового конфликта. В результате двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести, в настоящий момент они находятся под наблюдением врачей. Состояние третьего пострадавшего не вызывает у медиков опасений, в ближайшее время его могут выписать из больницы.

По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных, — добавили в консульстве.

Российские дипломаты обратились в местные правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о ЧП, передаёт РИА Новости.

Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он имеет психические заболевания.

26 января в турецком суде запланировано рассмотрение дела о произошедшем. В настоящий момент обвиняемый задержан, он находится в управлении безопасности стамбульского района Бешикташ, писал NEWS.ru.