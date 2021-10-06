Чтоб Хаксли сделать былью: Китай начинает выращивать гениев в пробирках

Китай переходит от естественного, а потому с трудом поддающегося планированию, отбора человеческих ресурсов к их плановому взращиванию с целью превратить страну в инкубатор технологических гениев и место притяжения для самых передовых научных кадров со всего мира. Насколько это в самом деле прогресс, а насколько — воссоздание в реальности самых мрачных антиутопий, станет понятно уже через полтора десятилетия.

Такой проект «социальной евгеники» был озвучен председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай станет магнитом для лучших умов в мире, которые будут работать в ключевых областях различных инноваций. Мы сделаем всё возможное, чтобы Китай стал лидером по взращиванию технических гениев, — заявил Си на совещании, посвящённом ускорению научно-технического прогресса (цитата по газете «Женьминь Жибао»).

«Модернизация» китайского общества должна завершиться к 2035 году, чтобы к 100-летию создания КНР (2049 год) страна вошла в «великий китайский социализм» в ореоле славы и восхищения со стороны всего остального мира. Новые планы Компартии Китая являются логическим развитием уже давно применяемых в стране механизмов социальной инженерии, когда хаотические общественные и демографические процессы ставятся под контроль государства.

К таким механизмам в КНР относятся методы регулирования рождаемости, ограничения на индустрию красоты (в том числе запрет на показ по ТВ «слишком красивых» персонажей) и нигде больше в мире не встречающаяся практика социального рейтингования — по сути принципы банковского скоринга, перенесённые в повседневную жизнь.

У китайских властей хватит ресурсов, чтобы осуществить модернизацию страны и общества к обозначенным срокам, и у Пекина просто нет иного варианта, кроме как взращивать собственных Илонов Масков, сказал NEWS.ru китаист Николай Вавилов.

Си Цзиньпин Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

Китай поставлен перед фактом, что 90–98 процентов всей элементной базы, которая используется в современных технологиях, до нынешнего года импортировалась из США. Такой была негласная договорённость между бывшим китайским министром промышленности Мяо Веем и американцами. Мяо за десять лет пребывания во главе министерства пальцем не шевельнул, чтобы Китай занялся импортозамещением в сфере микрочипов. Николай Вавилов китаист китаист

После ухода министра, гаранта договорённостей о совместном технологическом развитии, со своего поста в 2020 году США ввели, по факту, технологическую блокаду Китая. В частности, Соединённые Штаты перестали выдавать визы китайцам, собирающимся работать в американских высокотехнологических компаниях.

Собственные же Илоны Маски появиться в одночасье не могут, констатирует эксперт. На их выращивание требуется хотя бы одно поколение — те самые 15 лет, за которые дети, сегодня ходящие в первый класс, окончат школу и университет.

Chen Yehua/XinHua/Global Look Press

Именно поэтому китайское руководство — в ожидании, когда в стране вырастут собственные кадры — намерено не скупится на беззастенчивую «скупку мозгов», причём не столько в США (поскольку не так много американских гениев готовы пойти на это как по финансовым, так и по политическим соображениям), сколько в странах Европы, и особенно в России и бывших странах СССР.

Это реальная стратегия Китая, и она уже работает. Ведь чтобы выращивать своих гениев, их кто-то должен учить. А делать это могут только учителя из-за рубежа, поскольку своих преподавателей нужного уровня в Китае просто нет, — говорит эксперт.

Общество, где государство не просто «подстригает траву», чтобы придать газонам вид, который хочет садовник, а само сеет нужные семена и выкорчёвывает сорняки, было описано в классической антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» ещё в 1932 году, когда никакой КНР на политической карте мира не существовало. Согласно сюжету, люди не рождаются естественным путём, а выращиваются в бутылях на специальных заводах — инкубаториях. Они живут на всей Земле в едином «прогрессирующем» государстве.